به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه دونالد ترامپ بدون توجه به تهدید بزرگ کروناویروس تاکید دارد میخواهد هر چه زودتر کشور را به حالت عادی برگرداند و تا عید پاک که ۲ هفته دیگر است کلیساها را پر از مردم کند، معروفترین مجریهای آمریکایی از خانه مشغول کار هستند تا مردم را تشویق به فاصلهگذاری اجتماعی کنند.
با توجه به گسترش سریع کووید -۱۹ در سراسر آمریکا و مخصوصاً نیویورک، بیش از یک هفته است که چهرههای شناختهشدهای از جمله تروور نوآ، استیون کولبر، ست مایرز، جیمی فالون، سامانتا بی و جیمی کیمل در خانه و بدون کت و شلوار و آرایش استودیویی به کار خود ادامه میدهند و از مردم میخواهند تا جایی که میتوانند در خانه بمانند و از تدابیر فاصلهگذاری اجتماعی پیروی کنند تا جان خود و دیگران را نجات بدهند.
تیم نویسندگان و تکنیکی این برنامهها همه دور کاری میکنند و مجریها هم با دوربینهای خود از خانه برنامه را ضبط میکنند.
این مجریهای سرشناس همچنین از خانه میزبان کارشناسهای برنامهشان میشوند که به صورت ویدیو چت با آنها ارتباط برقرار میکنند.
از جمله این مجریان تروور نوآ بود که در برنامههای این هفته خود از خانه به گسترش کروناویروس در آمریکا و دیگر کشورها پرداخت.
او به انتقاد از ترامپ پرداخت که ظاهراً به حرف متخصصان دولت خود گوش نمیدهد و میخواهد کشور را طی روزهای آتی به حالت عادی برگرداند. وی همچنین از پزشک شناختهشده آمریکایی خواست از خانه خود به برنامه وصل شود و درباره اهمیت حفظ سلامت روانی و فیزیکی طی دوران همهگیری کووید -۱۹ صحبت کند.
استیون کولبر که مجری برنامه «لیت شو» در شبکه سیبیاس است، برداشتی شوخطبعانهتر داشت و در چند ویدیویی که این هفته ضبط کرده در موقعیتهای مختلف با بینندگانش صحبت کرد. او یک بار با کتوشلوار در وان حمام پر از حباب و کف نشست، یک بار کنار آتش و باربکیو برنامهاش را ضبط کرد و یک بار هم در گاراژ خانهاش ظاهر شد.
وی گفت: من در خانه ماندهام و همه آنهایی که برای من کار میکنند هم در خانه ماندهاند و از همه ممنونم که این کار را میکنند.
سیبیاس همچنین چندین تکه کوتاه از کولبر پخش کرد که با تماشاگران و کارشناسان از خانه صحبت میکرد. این ویدیوهای کوتاه بیش از ۸ میلیون بار تنها در یوتیوب دیده شدند.
کار کردن از خانه همچنین موجب نشد تا جیمی کیمل کارش را متوقف کند. او در برنامه سهشنبه شب «جیمی کیمل لایو!» هچنان به انتقاد از ترامپ پرداخت که چندان توجهی به گسترش ویروس کرونا ندارد و میخواهد تا عید پاک کشور را به وضعیت عادی برگرداند. او پرسید تا عید پاک؟ یعنی دو هفته دیگر؟ انگار باید همه بمیریم تا رییس جمهور بتواند شیرینیهای عید پاکش را بخورد.
سامانتا بی برنامهاش را در ورودی جنگل کنار خانهاش در حومه نیویورک ضبط کرد و گفت: «ما عاشق انجام دادن این کار هستیم و خیلی خوشحالیم که پلتفرمی برای صحبت کردن داریم.»
جان الیور مجری بریتانیایی برنده جوایز متوالی امی بهترین تاک شو سال که برنامه «هفته گذشته دیشب» را برای شبکه اچبیاو روی آنتن میبرد، به دلیل طبیعت تحقیقاتی و پیچیده برنامهاش نمیتواند آن را از خانه ادامه بدهد. او آخرین قسمت برنامه خود را هفته گذشته از یک استودیوی دیگر با تعداد کارمندان محدود روی آنتن برد و درباره کروناویروس و پاسخ دونالد ترامپ به آن صحبت کرد. وی از مردم خواست در خانه بمانند و گفت به محض اینکه کشور امنتر شود به شیوه معمول سر کار بازمیگردد.
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