عفونت کووید ۱۹ در افراد سیگاری وخامت بیشتری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در پی بررسی‌های خود هشدار می‌دهند که استعمال کنندگان سیگارهای الکتریکی و تنباکو بیش از میانگین جمعیت سالم در معرض خطر ناشی از کروناویروس جدید هستند.

دکتر «پاناگیس گالیاتساتوس»، سخنگوی انجمن ریه آمریکا از بیمارستان جان هاپکینز، در این باره هشدار می‌دهد: «ریه افراد سیگاری به شدت در معرض عفونت شدید آسیب پذیر است.»

استعمال سیگار الکتریکی موجب قرارگیری ریه‌ها در معرض مواد شیمیایی سمی می‌شود که به سلول‌های ریه آسیب رسانده و متابولیسم آنها را تغییر می‌دهد. همچنین عملکرد سیستم ایمنی بدن بسیار کم می‌شود.

وی در ادامه می‌افزاید: «داده های بدست آمده از شیوع کروناویروس در چین نشان می‌دهد بیماران سیگاری و بیماران ساکن در شهرهای با آلودگی هوا بالا دارای علائم شدیدتری از بیماری COVID-۱۹ بودند. ما معتقدیم استعمال سیگارهای الکتریکی هم دارای تأثیر مشابهی خواهد بود.»

مطالعه ۷۸ بیمارمبتلا به COVID-۱۹ در ووهان چین نشان می‌دهد سابقه سیگارکشیدن یکی از فاکتورهای دخیل در نتایج ضعیف از بهبود بیماری است.

به گفته محققان، به نظر می‌رسد احتمال پیشروی بیماری (از جمله مرگ) ۱۴ برابر در بین افراد دارای سابقه سیگارکشیدن بیشتر است.

متخصصان در شرایط کنونی بر ترک سیگار و سیگارهای الکتریکی و همچنین پرهیز از قرارگیری در معرض دود دست دوم سیگار تاکید دارند.