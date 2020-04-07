به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در امریکا و احتمال ایجاد آلودگی در صورت حمل کیت‌های استفاده شده تست کرونا توسط انسان‌ها، قرار است برای این کار از شاتل‌های خودران در ایالت فلوریدا استفاده شود.

این ابتکار عمل توسط کلینیک مایو در جکسون ویل فلوریدا اجرا می‌شود. بدین منظور کیت‌های تست بیماران از نقاط مختلف توسط شاتل‌های خودران به کلینیک مذکور حمل می‌شوند تا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

این کار علاوه بر ارتقای استانداردهای بهداشتی باعث می‌شود پزشکان و پرستاران کمتر در معرض آلودگی‌های ویروسی قرار بگیرند و در وقت و هزینه‌ها نیز صرفه جویی شود.

شاتل‌های خودران از ۳۰ مارس انتقال کیت‌های تست کرونا را آغاز کرده‌اند و این کار را به طور روزانه انجام می‌دهند. انتظار می‌رود در آینده کلینیک‌های بیشتری در نقاط مختلف آمریکا از این روش برای دریافت کیت‌های تست کرونا و بررسی آنها استفاده کنند.