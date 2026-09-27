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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

قتل سه عضو یک خانواده در علی‌آبادکتول؛ قاتل متواری است

قتل سه عضو یک خانواده در علی‌آبادکتول؛ قاتل متواری است

علی‌آباد- فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول از قتل سه عضو یک خانواده در یکی از مناطق روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: این جنایت در پی اختلافات شخصی و با دخالت یکی از بستگان مقتولان رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل یک جوان در تیرماه امسال و دستگیری عامل این جنایت، ساعاتی قبل حادثه دیگری در یکی از مناطق روستایی شهرستان علی‌آبادکتول به پلیس گزارش شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد فردی از بستگان مقتول حادثه تیرماه، در اقدامی جنایت‌آمیز سه نفر از اعضای خانواده قاتل را به قتل رسانده و پس از ارتکاب جنایت از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول با بیان اینکه اختلافات شخصی و سابقه درگیری میان طرفین از محورهای بررسی پلیس است، گفت: مأموران انتظامی و پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری عامل این جنایت را آغاز کرده‌اند.

نوروزی تأکید کرد: جزئیات بیشتر درباره انگیزه دقیق این جنایت و روند شناسایی و دستگیری متهم پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6960766

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