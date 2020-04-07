صدای غیر واحدی از ستاد مدیریت بحران بیماری کرونا شنیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رسولی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران بعد از ارائه گزارش رییس ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا در استان تهران، اظهار کرد: آقای زالی، برخلاف آنچه فرمودید که انسجام و هماهنگی در ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا قابل لمس است به نظر می رسد این ستاد دچار بحران بوده و این موضوع یکی از نقاط ضعف جدی اداره کشور در شرایط فعلی است.

وی ادامه داد: دلیل بحران این است که دو تن از مقامات ارشد کشور؛ یکی گفت از شنبه کار تمام است و به شرایط عادی باز می گردیم و دیگری هم، مسئول بزرگواری است که گفت از پس فردا خلوت سازی می کنیم. مردم اثرات هیچ کدام از این دو تصمیم را ندیدند. صدای غیر واحدی از مدیریت بحران به گوش می رسد و مردم احساس بی پناهی می کنند و حس می کنند کسی بالای سرشان نیست.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: شهرداری تهران از حیث مالی نفس های آخر را می کشد، با توجه به کاهش شدید منابع درآمدی اگر توزیع بخشی که مدنظر آقای روحانی و وزیر بهداشت در منابع مالی ادامه داشته باشد، با کمال تاسف در روزهای آینده مجبور هستیم به دلیل خالی بودن جیب این خدمات را ادامه ندهیم. خواهش می کنم در توزیع منابع حاکمیتی و فرابخشی، به شهرداری هم توجه داشته باشید.