تسریع تشخیص ابتلا به ویروس کرونا با کمک هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان یک برنامه هوش مصنوعی ساخته اند که با مطالعه عکس اشعه ایکس مربوط به قفسه سینه بیماران با سرعت بیشتری ابتلای آنان به ویروس کرونا را تشخیص می دهد.

این برنامه توسط شرکت Zegami ساخته شده است. این شرکت یک مدل یادگیری ماشینی ابداع کرده که می تواند از روی تصاویر ابتلا به ویروس را شناسایی کند. البته به گفته محققان سازنده این فناوری، برای دستیابی به نتایج دقیق تر و بهتر باید سیستم هوش مصنوعی به وسیله طیف وسیعی از عکس های اشعه ایکس مربوط به بیماران ویروس کرونا آموزش داده شود.

آنها معتقدند این سیستم هوش مصنوعی در صورت دسترسی به تعداد کافی تصاویر اشعه ایکس می تواند بیماری را به طور کامل مطالعه کند.

رابرت نوبل مدیر ارشد اجرایی Zegami نیز از سازمان سلامت همگانی اکسفورد تقاضای دسترسی به عکس های بیشتری کرده تا سیستم هوش مصنوعی را آموزش دهد. به گفته شرکت سیستم هوش مصنوعی مذکور به رصد و تمایز ابتلا به کووید ۱۹ با بیماری های دیگر ریه نیز کمک می کند.

همچنین این سیستم کمک می کند پزشکان پیشرفت بیماری در مبتلایان به ویروس را بهتر رصد کنند. این روند به محققان کمک می کند برنامه دقیق تری برای درمان بیماران ارائه کنند.