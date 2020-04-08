به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: تردد وسایل نقلیه خارج از استان ممنوع بوده و برابر ضوابط ابلاغی، متخلفین مشمول اعمال قانون ۵۰۰ هزار تومانی و توقیف یک ماهه خودرو خواهند شد.

وی گفت: ملاک تشخیص بومی و ساکن بودن پلاک وسیله نقلیه، کارت ملی و بیمه نامه شخص ثالث و احراز هویت و سکونت راننده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: هرگونه تغییر در اعداد، ارقام، مخدوش کردن پلاک و در اختیار گذاشتن آن به شخص یا نصب روی وسیله نقلیه دیگر یا حرکت با تک پلاک یا بدون پلاک، ممنوع بوده که علاوه بر اعمال قانون شامل توقیف هم می‌شود.

سرهنگ شیری ادامه داد: تردد کادر بهداشت و درمان و خدمات پزشکی و پزشکان و پرستاران تلاشگر عرصه سلامت در معابر شهری و جاده‌ها با ارائه کارت شناسایی یا برگ مأموریت بلامانع است.

این مقام انتظامی در پایان ضمن انتقاد از افزایش ترددهای شهری طی این هفته که قطعاً موجب شیوع این بیماری می‌شود، بیان داشت: تردد وسایل نقلیه نظامی، انتظامی، امدادی، مدیریت بحران و خدمات پزشکی و درمانی هم برابر قانون به جهت خدمات عمومی مستثنی است.