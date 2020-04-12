«گانتز» خواهان مهلت بیشتری برای تشکیل کابینه ائتلافی اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنی گانتز» رهبر حزب آبی و سفید اسرائیل روز شنبه از رئیس رژیم صهیونیستی خواست تا به وی برای تشکیل یک کابینه ائتلافی با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم مهلتی دو هفته ای بدهد.

گانتز که رقیب اصلی نتانیاهو در سه دوره انتخابات ظرف یکسال گذشته بوده، ماه پیش از سوی رئیس اسرائیل مأمور تشکیل یک کابینه جدید در سرزمینهای اشغالی فلسطین شد.

گفتنی است که گانتز از تلاش خود برای تشکیل یک دولت «اضطراری» به همراه حزب لیکود به رهبری نتانیاهو جهت مقابله با بحران رو به وخامت کرونا خبر داد. این تصمیم وی باعث شد که ائتلاف آبی و سفید تاحدی از هم پاشیده و وی را در مواجهه با نسخه کوچکتری از حزب متبوع خود قرار دهد.