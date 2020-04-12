شیوع ویروس کرونا به بارگیری محموله های لپ تاپ خسارت زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری پیش بینی می کردند با شیوع ویروس کرونا به بارگیری محموله های رایانه شخصی(لپ تاپ) خسارت وارد شود. اکنون آمارها میزان دقیق این خسارات را نشان داده است.

شرکت Canalys تخمین می زند میزان بارگیری محموله های لپ تاپ در نخستین سه ماهه ۲۰۲۰ میلادی ۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته زیرا کارخانه های چینی برای مدتی پس از تعطیلات سال نو در این کشور تعطیل بودند. کمبود تراشه های اینتل به دلیل ساخت تراشه های جدید ۱۰نانومتری به جای تراشه های قدیمی نیز به رکود بازار رایانه دامن زده است.

به گفته کارشناسان این بیشترین میزان کاهش بارگیری محموله های رایانه از سال ۲۰۱۶ میلادی به حساب می آید. Canalys در سال ۲۰۱۶ میلادی میزان کاهش بارگیری محموله های رایانه شخصی ۱۲ درصد ثبت شده است.

میان ۵ تولید کننده بزرگ رایانه (لنوو، HP، دل، اپل، ایسر)، خسارت اپل بیش از بقیه بوده است. میزان بارگیری محموله های این شرکت در مقایسه با ۲۰۱۹ میلادی حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. میزان بارگیری محموله های رایانه شرکت های HP و ایسر نیز بیش از ۱۰ درصد بوده است. میزان بارگیری رایانه های شرکت لنوو نیز ۴.۴درصد کاهش یافته است. بین شرکت های بزرگ بارگیری محموله های رایانه شرکت دل کمتر از بقیه و حدود ۱.۱ درصد با کاهش مواجه بوده است.

البته در گزارش Canalys اشاره شده میزان واقعی فروش رایانه افزایش یافته است. هنگامیکه پاندمیک کووید۱۹ کارمندان شرکت ها را مجبور به دور کاری کرد، میزان خرید رایانه افزایش یافت. از سوی دیگر والدین برای فرزندانشان رایانه خریدند تا بتوانند در کلاس درس های آنلاین شرکت کنند.

البته Canalys پیش بینی می کند در سه ماهه دوم۲۰۲۰ این روند به شدت کاهش می یابد زیرا هیاهو برای این امر کاهش یافته و رکورد بر بازار چیره می شود.

بنابراین در آینده نزدیک بازار رایانه شخصی دوباره راکد می شود و هیچ نشانی از بهبود آن در آینده نزدیک به چشم نمی خورد.