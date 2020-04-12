آبروی خانواده های نیازمند به حمایت حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح یکشنبه در نخستین جلسه قرارگاه «رزمایش مواسات» گیلان در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه با اشاره به فعالیت این رزمایش تا عید سعید فطر، اظهار کرد: کمیته امداد و بهزیستی و سایر دستگاه‌ها باید وظایف خود همانند سابق در راستای کمک به نیازمندان ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان به هدف رزمایش مواسات اشاره کرد و افزود: این رزمایش یک پویش نوین و مردمی بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب است.

وی با اشاره به نظام مند کردن پویش مساوات، ادامه داد: در این راستا نیازمند نظارت هستیم اما عموماً کارهای مردمی و جهادی با سرعت بیشتری انجام می‌شود. در حال حاضر این همایش برای شهرستان رشت و تابعه انجام خواهد شد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه جامعه هدف ما دست فروش‌ها، کارگران روز مزد و فصلی و برخی دیگر از اقشار هستند، افزود: روحانیت و پایگاه‌های بسیج محلات باید با سرعت عمل بالایی اقدام به شناسایی و کمک به این افراد کنند و این کمک‌ها باید به صورت ساعتی انجام شود نه روزانه.

وی با اشاره به نقش صدا و سیما در زمینه اطلاع رسانی این پویش نیز بیان کرد: اطلاع رسانی از طریق رسانه ملی و صدا و سیما با توجه به بکارگیری ظرافت‌های خاصی قطعاً تأثیرگذاری بیشتری در تشویق مردم دارد.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با تاکید بر حفظ آبرو و حیثیت خانوارها نیازمند حمایت، افزود: مردم وقتی ببینند کمک‌های آنها مورد استفاده افراد نیازمند قرار گرفته است قطعاً این پویش را ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است، در انتهای جلسه «سردار محمد عبدالله پور» فرمانده سپاه قدس گیلان به عنوان دبیر مجموعه رزمایش مساوات در استان گیلان معرفی شد.