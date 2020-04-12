ارزش سفته و برات واخواستی ۲۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی، در بهمن ۹۸ بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش یافت. در یازده ماه اول سال ۹۸ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ۹۸ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۴۵۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۰.۳ و ۲۴۸.۹ رسید که در مقایسه با ماه قبل شاخص تعداد ۱۳.۱ درصد کاهش و شاخص مبلغ ۱۴۰.۳ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۳۱.۶ درصد و ۴۸۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ۹۸ به عدد ۲۷۵.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در بهمن ۹۷ معادل ۶۲.۱ بوده است. در ۱۱ ماه اول سال ۹۸ معادل ۷۲۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۸۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۱.۲ و ۸۹.۳ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۸ درصد و ۲۷.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در یازده ماه اول سال ۹۸ به عدد ۱۱۰.۹ رسید. عدد شاخص مذکور در یازده ماه اول سال ۹۷ معادل ۱۳۶ بوده است.