امروز آخرین مهلت ثبت نام مجدد در آزمون ارشد پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۹ بر اساس برنامه ریزی قبلی در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود. در صورت هر گونه تغییر، مراتب هفته اول اردیبهشت ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

تاکنون ۵۸ هزار و ۱۳۲ نفر در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۹ ثبت نام کرده‌اند.

با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبانی که موفق به ثبت نام نشده‌اند یا هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و ثبت نام نکرده‌اند و همچنین افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند، می‌توانند تا امروز ۲۸ فروردین ماه ۹۹ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.

در صورت وجود مشکل در مورد هزینه ثبت نام یا روند ثبت نام، یا وجود خطا در ثبت نهایی، داوطلبان می‌توانند صرفاً از طریق سامانه http://sanjeshp.ir در قسمت تماس با ما، دسته بندی : پشتیبانی سایت، مشکل را به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کنند.