به گزارش خبرنگار مهر، قرار است پس از راه اندازی اینترنت هفت موزه در تهران، همه موزههای کشور دارای اینترنت رایگان شوند در فاز اول موزههای میدان مشق تهران شامل موزه ایران باستان، موزه ملک، موزه سفال و آبگینه، موزه دوران اسلامی، موزه علم و فناوری، موزه ارتباطات دارای اینترنت شدهاند اینترنت موزه انقلاب و دفاع مقدس نیز همین روزها وصل خواهد شد.
در همین فاز اول و تا یک ماه آینده موزههای تهران و در فاز بعدی موزههای کشور به اینترنت سراسری متصل خواهند شد. این موزهها میتوانند با استفاده از اینترنت رایگان از فناوریهای روز مانند QR یا اینترنت اشیا و یا پادکست، ویدئو و هر آنچه که به شکل جدیدی میتواند در معرفی موزهها و جذب مخاطب کمک کند، دست پیدا کنند.
استفاده از تکنولوژیهای روز منوط به این است که موزههای ایران اینترنت با سرعت و مناسبی را داشته باشند. وزارت ارتباطات در نظر دارد تا اینترنت موزهای را بدون هزینه و محدودیت برای همه موزهها ایجاد کند تا هم موزهها داران به آن دسترسی داشته باشند و هم مخاطبان موزهها. بنابراین همه موزههای دولتی و حتی موزههای خصوصی میتوانند درخواست شأن را به وزارت ارتباطات ارائه کنند.
این ایده از آنجا شکل گرفت که در روزهای تعطیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا، موزههای کشور، بسیاری از بازدیدکنندگان خود را از دست دادند. موزه داران به این نتیجه رسیدند که تا کنون این مراکز گردشگری و تاریخی در استفاده از فناوریها و تکنولوژیهای جدید عقب ماندهاند. درحالی که موزههای کشورهای دیگر در این زمینه موفق عمل کرده و حتی در دوران قرنطینه و یا تعطیلی موزهها، بازدیدکنندگان مجازی خود را همچنان داشتند.
نظر شما