افتتاح فازدوم مجموعه ورزشی شهیدصادقی پوردرمنطقه یک اندیشه شهریار

بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید و در سایه حمایت اعضا محترم شورای اسلامی شهر و باهدف افزایش سرانه‌های ورزشی افتتاح زمین ورزشی شهید صادقی پور در دستور کار قرار گرفته است.

کاویانی بیان داشت: جهت رفاه حال شهروندان شریف منطقه یک اندیشه، فاز دوم مجموعه ورزشی شهید صادقی پور شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال، زمین بسکتبال، والیبال، بدمینتون و اسکیت در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ٥٧٠ مترمربع و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار شهریار عنوان داشت: توجه به حوزه ورزش در اصل سرمایه گذاری در زمینه سلامت شهروندان است و این موضوع می‌تواند در ابعاد مختلف رشد و توسعه شهری را به ارمغان داشته باشد و تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم حوزه ورزش به استانداردهای لازم برسد.

