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۲۹ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۵۵

طی هفته دولت انجام می شود؛

افتتاح فازدوم مجموعه ورزشی شهیدصادقی پوردرمنطقه یک اندیشه شهریار

افتتاح فازدوم مجموعه ورزشی شهیدصادقی پوردرمنطقه یک اندیشه شهریار

شهریار- شهردار شهریار از افتتاح فاز دوم مجموعه ورزشی شهید صادقی پور در فاز یک اندیشه طی هفته دولت با ۷۰ میلیارد ریال اعتبار خبر داد.

بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید و در سایه حمایت اعضا محترم شورای اسلامی شهر و باهدف افزایش سرانه‌های ورزشی افتتاح زمین ورزشی شهید صادقی پور در دستور کار قرار گرفته است.

کاویانی بیان داشت: جهت رفاه حال شهروندان شریف منطقه یک اندیشه، فاز دوم مجموعه ورزشی شهید صادقی پور شامل زمین چمن مصنوعی فوتبال، زمین بسکتبال، والیبال، بدمینتون و اسکیت در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ٥٧٠ مترمربع و با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار شهریار عنوان داشت: توجه به حوزه ورزش در اصل سرمایه گذاری در زمینه سلامت شهروندان است و این موضوع می‌تواند در ابعاد مختلف رشد و توسعه شهری را به ارمغان داشته باشد و تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم حوزه ورزش به استانداردهای لازم برسد.
 

کد مطلب 4902624

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