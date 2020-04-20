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۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۰۲

مهر گزارش می‌دهد

جاماندگان از یارانه نقدی از تمام حمایت‌های دولتی جاماندند

جاماندگان از یارانه نقدی از تمام حمایت‌های دولتی جاماندند

برخی افراد کم‌درآمد که به اشتباه، از شمول دریافت یارانه نقدی جامانده‌اند،در شمول دریافت کمک معیشتی هم قرار نگرفتند و اینک امکان بهره مندی از وام یک یا دو میلیون تومانی کرونا را هم ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در حالی جمعیت یارانه نقدی بگیران را مبنای تشخیص افراد برای بهره مندی از حمایت‌های جدید مالی خود قرار می‌دهد که جمعیت یارانه بگیران عیار درست و دقیقی برای تشخیص اینکه فردی به کمک جدید دولت نیاز دارد یا ندارد، نیست.

دولت آبان ماه سال گذشته، پرداخت کمک معیشتی و به تازگی، بهره مندی از وام یک و دومیلیون تومانی کرونایی را محدود به کسانی کرده که در شمول دریافت یارانه نقدی قرار دارند. یعنی دولت دامنه انتخاب و بررسی خود برای پرداخت کمک معیشتی را به جمعیت یارانه بگیران محدود کرد و افراد کم درامدی را که به اشتباه در شمول دریافت یارانه نقدی قرار نگرفتند را اصلاً مورد توجه قرار نداد. این افراد کم درامد علیرغم اینکه بدلیل اشتباه سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا اشتباه سهوی خود، از شمول دریافت یارانه نقدی محروم هستند، در شمول دریافت کمک معیشتی هم قرار نگرفتند و اینک امکان بهره مندی از وام یک یا دو میلیون تومانی کرونایی دولت را هم ندارند.

این در حالی است که دولت طی سالهای گذشته بارها وعده داد با غربالگری جمعیت یارانه بگیران، ضمن حذف افراد پردرآمد، افراد کم درآمدی که به دلایل مختلف از دریافت یارانه نقدی جامانده اند را به لیست یارانه بگیران اضافه خواهد کرد. وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.

طی ۹ سالی که از اجرای سیاست واریز یارانه نقدی می‌گذرد، هر بار که مقرر شد دولت‌ها اقدام به غربالگری یارانه بگیران کنند اما این وعده هنوز محقق نشده است. البته سال گذشته تعداد کمی از افراد پردرآمد از شمول یارانه نقدی حذف شدند اما تعدادشان بسیار محدود بود و اقدامی هم برای جاماندگان انجام نشد.

آبان ماه سال گذشته دولت همزمان با اصلاح قیمت بنزین، پرداخت کمک معیشتی را کلید زد؛ ابتدا فقط افراد کم درآمدی را که یارانه نقدی دریافت می‌کردند را شامل می‌شد و بعد اعلام شد که افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند هم می‌توانند از این کمک دولت بهره مند شوند اما بررسی‌ها نشان داد که افرادی که یارانه نمی‌گرفتند نتوانستند چندان در دریافت این کمک دولت، موفق باشند.

اینک به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت سیاست واریز وام یک و دو میلیون تومانی به «خانوارهای یارانه بگیر» را در دستور کار قرار داده است.

فقط یارانه‌بگیران مشمول دریافت وام کرونایی هستند

در این رابطه حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا به خبرنگار مهر می‌گوید: کمک مالی دولت برای رفع نسبی تبعات کرونا، فقط مختص افرادی است که یارانه بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که کسی که یارانه نمی‌گیرد چگونه می‌تواند مجدد در فهرست یارانه بگیران قرار بگیرد، می‌گوید که فعلاً برنامه‌ای برای این موضوع در دستور کار نیست و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در این مورد اظهارنظر کند.

یکی از مخاطبان خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همان سال اولی که برای یارانه نقدی ثبت نام انجام می‌شد به دلیل مشکلات پیش آمده، نتوانستم برای دریافت یارانه اقدامی کنم و پس از آن نیز طی ۹ سال گذشته اگرچه پیگیری‌های زیادی کردم اما نتوانستم یارانه را دریافت کنم. پس از آن نیز به دلیل اینکه یارانه نمی‌گرفتم، کمک معیشتی بنزین نیز به بنده تعلق نگرفت و پس از ثبت نام در سایتی که اعلام کرده بودند، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و حال هم که کمک یک میلیون تومانی دولت قرار است پرداخت شود باز هم شامل من نمی‌شود.

یکی دیگر از جاماندگان حمایت‌های دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از ازدواج، با همسرم تصمیم گرفتیم یارانه نقدی مان را جدا کنیم. اقدام کردیم. یارانه همسرم از خانواده اش جدا و بصورت انفرادی برقرار شد اما یارانه نقدی من از خانواده ام جدا شد اما قطع شد برای من واریز نشد؛ هرچه پیگیری کردم به نتیجه نرسیدم. پارسال هم بدلیل اینکه مشمول یارانه نقدی نیستم، کمک معیشتی به من تعلق نگرفت. حالا هم نمی‌توانم وام یک میلیون تومانی کرونا را دریافت کنم.

کد مطلب 4904927
سمیه رسولی

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    نظرات

    • ساراپور حیاوی زاده IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
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      سلام من الان ۶ ساله که یارانه نمیگیرم.از روزی که عقد کردم دقیق برج ۷ سال ۹۳از بابام خودکار قط شد ومیرم میگن تو سیستم زده که من مطبقه هستم من دوتا بچه دارم چطور سیستم میگه که مطلقم پیگیری کنید لطفا
    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
      0 0
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      مگه خودشون نگفتن مردم نگران نباشید که ب اشتباه اهدای یارانه رو زدید حالام میگن دیگه نمیدن واقعا تاسف آور از چند نفر میکنن به چند نفر دیگه میدن تاسف
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
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      لعنت خدا برتمامی عاملان ودست اندر کاران قطع یارانه نقدی
    • هادی ستوده IR ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
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      نه یارانه نه کمک معیشتی نه وام یکملیونی نه هیچگونه کمکی ازطرف دولت خیلیهاتواین مملکت این وضع رو دارن امثال من بکجامراجعه کنیم که یکی پیدا بشه بدادمون برسه نه ساله سایتشان بسته است شماروبخدا بدادمابرس
    • هادی ستوده IR ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
      0 0
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      من متن قبلی رو نوشتم ولی شماره تماس گذاشتم ۰۹۱۹۷۶۲۹۴۸۰
    • farnaz IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
      0 0
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      ما هرچه پیام دادیم وام تعلق نگرفته وداره با اخرهای اردیبهشت هم نزدیک میشه وقراره کسربششه از یارانه . شمارهای ایرانسل هم فعال نیستمد دروغکی سیمکارت میفرستند...چرا سنگ اندازی میکنند قراره به حسابهای مش
    • سس IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      1 0
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      سلام الهی خیر نبینن. حالم واقعا خرابه روحی روانی جسمی صاحبخونه بیرونم کرده. بیکار شدم. یک خانم میانسال نا پولی نه کاری . حالا هم نه جایی برای زندگی. الان هوا گرمه دو روز دیگه زمستونه باید چیکار کنم.
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
      0 0
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      ی خانواده ۵نفری هستیم که الان ۵ساله یارانمونو قطع کردن و معیشتی و وام هم تعلق نگرفت؛؛درحال حاضر بشدت نیازمند این یارانه ها هستیم و در فقر بسر میبریم؛؛اما در سهام عدالت جزو ۱میلیونی هستیم
    • محمد IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      0 0
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      منم یارانه نگرفتم لطفا سایت باز کنید ثبت نام کنیم بخدا ۱۰ساله یارانه نمیگیرم بیکارم هستم
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
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      آها پس میدونین ،انشالله آه ما بیشتر از این نصیب کسایی بشن که ما رو محروم از یارانه ها کردن
    • مریم شیرمحمدی IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
      0 0
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      خانواده ای هستم تحت پوشش کمیته امداد هستم که بچه‌هایم یارانه ندارند تازه مستجر هم هستیم تکلیف ما چیست باید چیکار کنم برای ما هم کاری بکنید ممنون میشم اگر کاری برای بچه های ما بکنید ممنون میشم شما رو قسم میدهم جان امام حسین یک کاری بکنید به خدا ۳تا بچه دارم

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