بازدید عضو شورای شهر تهران از ورزشگاه شهید باکری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ بیان کرد: ورزشگاه ۵ هزار نفری شهید باکری هفته گذشته طی صدور دستور قضائی از سوی معاون دادستان تهران مبنی بر تخلیه ورزشگاه و از طریق هماهنگی‌های انجام شده با نیروی انتظامی، عوامل و نیروهای یگان حفاظت شهرداری منطقه، به شهرداری منطقه عودت و پس از آن نیز طی صورتجلسه ای سازمان ورزش شهرداری تهران شد.

در همین راستا نیز امروز حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته ورزش از این ورزشگاه، وضعیت موجود آن و بررسی تخلفاتی که از سوی متصرف غیرقانونی صورت پذیرفته است، بازدید کرد.

شهردار منطقه یادآور شد: این ورزشگاه که در سال ۸۹ با هدف افزایش سرانه ورزشی و بهره مندی شهروندان جنوب شهر از امکانات ورزشی به بهره برداری رسید از زمین چمن طبیعی با ابعاد استاندارد برخوردار و در یکی از مستعدترین محلات این منطقه واقع شده است.

سالن‌های بدنسازی، سالن ورزش‌های رزمی، پیست دو و میدانی، جایگاه ویژه تماشاگران، رختکن و سرویس‌های بهداشتی عمومی به وسعت ۱۶ هزار متر مربع از جمله امکانات مجموعه چند منظوره ورزشی و تفریحی شهید باکری است.