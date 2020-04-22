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۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۵۸

در راستای بررسی وضعیت ورزشگاه بعد از بازپس گیری انجام شد؛

بازدید عضو شورای شهر تهران از ورزشگاه شهید باکری

بازدید عضو شورای شهر تهران از ورزشگاه شهید باکری

رئیس کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران همراه با شهردار و مدیران شهری منطقه ۱۹ از وضعیت ورزشگاه شهید باکری بعد از بازپس گیری بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ بیان کرد: ورزشگاه ۵ هزار نفری شهید باکری هفته گذشته طی صدور دستور قضائی از سوی معاون دادستان تهران مبنی بر تخلیه ورزشگاه و از طریق هماهنگی‌های انجام شده با نیروی انتظامی، عوامل و نیروهای یگان حفاظت شهرداری منطقه، به شهرداری منطقه عودت و پس از آن نیز طی صورتجلسه ای سازمان ورزش شهرداری تهران شد.

در همین راستا نیز امروز حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته ورزش از این ورزشگاه، وضعیت موجود آن و بررسی تخلفاتی که از سوی متصرف غیرقانونی صورت پذیرفته است، بازدید کرد.

شهردار منطقه یادآور شد: این ورزشگاه که در سال ۸۹ با هدف افزایش سرانه ورزشی و بهره مندی شهروندان جنوب شهر از امکانات ورزشی به بهره برداری رسید از زمین چمن طبیعی با ابعاد استاندارد برخوردار و در یکی از مستعدترین محلات این منطقه واقع شده است.

سالن‌های بدنسازی، سالن ورزش‌های رزمی، پیست دو و میدانی، جایگاه ویژه تماشاگران، رختکن و سرویس‌های بهداشتی عمومی به وسعت ۱۶ هزار متر مربع از جمله امکانات مجموعه چند منظوره ورزشی و تفریحی شهید باکری است.

کد مطلب 4907220

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