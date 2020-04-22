به گزارش خبرگزاری مهر، «توره هاترُم» قائم مقام وزارت امور خارجه نروژ، روز چهارشنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص روابط دوجانبه، سرایت جهانی ویروس کرونا و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
عراقچی در این گفتوگو ضمن اشاره به شیوع گسترده و جهانی ویروس کرونا و ضرورت همکاری کلیه کشورها برای مقابله با آن، به تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران در این شرایط دشوار پرداخت و بر ضرورت برخورد جامعه جهانی با این اقدام غیرقانونی و ضدانسانی آمریکا تاکید کرد.
برگزاری دور آتی نشست مشورتهای سیاسی بین دو کشور در اسلو، تحولات منطقهای از جمله ابتکار صلح هرمز، برقراری صلح و آشتی در افغانستان، آخرین وضعیت عراق و ضرورت تداوم کمکهای بشردوستانه به یمن نیز در این تماس تلفنی مورد تبادل نظر قرار گرفت.
مقام نروژی هم ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران در امر مقابله با ویروس کرونا به سیاست چندجانبهگرایی کشورش در عرصه جهانی و کمک به نهادهای بینالمللی برای تأمین سلامت و بهداشت مردم و نیز تداوم رایزنی و مشورت با ایران در خصوص امنیت و ثبات در خلیج فارس و غرب آسیا تاکید کرد.
هاترم از عراقچی معاون برای سفر به اسلو پس از بحران کرونا دعوت به عمل آورد که مورد استقبال وی قرار گرفت.
نظر شما