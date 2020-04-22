قیمت زولبیا و بامیه درجه یک ۲۴ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، مجتبی شیرقاضی، گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان تهران قیمت زولبیا و بامیه درجه یک ۲۴ هزار تومان تعیین گردید.

وی ادامه داد: طبق روال سنوات گذشته قیمت جدید زولبیا و بامیه در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به قیمت مواد اولیه تعیین و به اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه ابلاغ می‌گردد. امسال نیز قیمت ۲۴ هزار تومان به ازا هر کیلو زولیبا و بامیه درجه یک از سوی واحدهای صنفی مرتبط منظور خواهدشد.

شیرقاضی تصریح کرد: عرضه این محصول باید با رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت پذیرد و برابر هماهنگی بعمل آمده فروش زولبیا، بامیه و آش و حلیم نیز حدالامکان از طریق تلفنی و اینترنتی صورت پذیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت استان افزود: بستر مناسب عرضه این محصولات در فضای مجازی فراهم شده و اتحادیه‌های ذیربط آمادگی خودرا اعلام نموده اند.

وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اعلام نمایند.