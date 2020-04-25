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۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۳۴

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی:

سه شکارچی غیر مجاز در شهرستان مرزی نهبندان دستگیر شدند

سه شکارچی غیر مجاز در شهرستان مرزی نهبندان دستگیر شدند

بیرجند- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی گفت: سه شکارچی غیر مجاز در شهرستان مرزی نهبندان دستگیر شدند.

مسعود مستقیم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور فعال و به موقع یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی در مناطق مرزی استان در شهرستان نهبندان سه شکارچی غیر مجاز در حین شروع به شکار و قبل از انجام شکار غیرمجاز حیات وحش دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از این شکارچیان تعداد یک قبضه سلاح شکاری گلوله‌زنی به همراه ادوات انجام شکار غیر مجاز حیات وحش، تعداد ۱۱ عدد فشنگ سلاح گلوله‌زنی و دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

مستقیم ادامه‌داد: همچنین در یک مورد دیگر با رصد و پایش مستمر، منظم و گسترده فضای‌مجازی از جانب یگان حفاظت محیط زیست شکارچی غیرمجاز تعداد دو سر خرگوش در مناطق آزاد کویری خراسان‌جنوبی شناسایی و دستگیر شد.

کد مطلب 4908692

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