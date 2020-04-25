چگونه تعمیرات موبایل را یاد بگیریم و درآمد بالایی کسب کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه امروزه آموزشگاه‌های بسیاری دوره‌های تعمیرات موبایل برگزار می‌کنند و دریافت مدرک تعمیرات موبایل آسان است اما آیا برای حضور در بازار تعمیرات موبایل و درآمدزایی از این شغل داشتن مدرک تعمیرات موبایل کافی است؟ از آنجایی که تعمیرات موبایل کاری بسیار تخصصی و پیچیده بوده و از حساسیت‌های بسیاری برخوردار است، بنابراین تعمیرکار حرفه‌ای موبایل می‌بایست تخصص بالایی در این زمینه داشته باشد و در دوره‌های تخصصی را در آموزشگاهی معتبر سپری کند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته روی آموزشگاه‌های برگزار کننده تعمیرات موبایل به این نتیجه رسیدیم که آموزشگاه تعمیرات موبایل فنی برق یکی از مراکز معتبر برگزارکننده دوره‌های تعمیرات موبایل است که به صورت تخصصی دوره آموزش تعمیرات موبایل را برگزار می‌نماید. در ادامه به بررسی مراحل برگزاری این دوره در آموزشگاه فنی برق می‌پردازیم.

۱. آموزش آکادمیک تعمیرات موبایل

در این مرحله کارآموزان به صورت آکادمیک تمامی مباحث مربوط به تعمیرات موبایل را فرا می‌گیرند. همچنین تمام نکاتی که ضروری است تا کارآموز یک تعمیرکار حرفه‌ای موبایل شود به او گوشزد خواهد شد. این نکات متفاوت است و شامل آشنایی با مراحل تعمیر، امنیت تعمیر، بررسی مشکلات نرم افزاری موبایل، بررسی مشکلات سخت افزاری موبایل و غیره می‌شود.

۲. آشنایی با برندهای مختلف تلفن همراه موجود در بازار

این دوره تمامی ترفندهای تعمیرات موبایل آیفون، همچنین نکات لازم برای عیب‌یابی و تعمیر انواع برندهای موبایل اندروید مانند سامسونگ، ال جی، هوآوی، سونی و غیره آموزش داده می‌شود. در پایان این مرحله کارآموزان با تمامی ترفندهای تعمیرات انواع مدل‌های گوشی آیفون و اندروید آشنا خواهند شد.

۳. آشنایی با ابزارهای تعمیرات موبایل

در این مرحله روش‌های کار با کلیه ابزارهای لازم برای تعمیرات انواع مشکلات در موبایل آموزش داده می‌شود. شاید از نظر بسیاری از کارآموزان این مرحله چندان حائز اهمیت نباشد اما در نظر داشته باشید در صورتی که با این ابزار آشنا نبوده و نتوانید به صورت صحیح آنها را به کار بگیرید ممکن است به گوشی آسیب بیشتری وارد کنید.

۴. آموزش عملی تعمیرات موبایل

در این مرحله نمونه‌هایی از گوشی‌ها در اختیار کارآموزان قرار گرفته و آنها به صورت عملی و در کارگاه‌های کاملاً مجهز تمامی مباحث آموزش داده شده در مراحل قبل از جمله تعویض قطعات، عیب‌یابی و تعمیر را روی گوشی‌ها بررسی می‌کنند.

لازم به ذکر است، آموزشگاه فنی برق علاوه بر دوره‌های تعمیرات موبایل دوره‌های تخصصی دیگری را نیز برگزار می‌کند. برخی از مهم‌ترین دوره‌های این آموزشگاه عبارتند از؛

آموزش تعمیرات لوازم خانگی فنی برق

آموزش تعمیرات لوازم خانگی همانند تعمیرات موبایل یکی از دوره‌های بسیار پرکاربرد و پرطرفدار این آموزشگاه است که کارآموزان این رشته پس از پایان دوره از درآمد خوبی برخوردار خواهند شد. در این دوره آموزشی کلیه مباحث مربوط به عیب یابی و تعمیرات برد و مکانیکی انواع لوازم خانگی مانند تعمیرات انواع یخچال ساید، معمولی و فریزر، تعمیرات انواع ماشین لباسشویی دوقلو و دیجیتال، تعمیرات انواع ماشین ظرفشویی قدیمی و جدید، تعمیرات جاروبرقی، تعمیرات غذاساز، تعمیرات مخلوط کن و بسیاری از دیگر لوازم خانگی به صورت کاملاً تخصصی و عملی آموزش داده می‌شود.

آموزش ecu فنی برق

آموزش تعمیرات ecu از دیگر دوره‌های مهم و پرطرفدار فنی برق است که از بازار کار و درآمد خوبی نیز برخوردار است. ecu یک کنترل‌گر است که وظیفه کنترل فرایندها در خودرو را برعهده دارد و در مدیریت و کنترل فرایندها در بخش‌های مختلف خودرو نقش بسیار مهم و اساسی دارد. دوره آموزش تعمیرات ecu فنی برق به شما این امکان را می‌دهد تا به خوبی بتوانید مهارت لازم برای کار با ecu را داشته باشید، به طوری که پس از یادگیری آن می‌توانید ایسیو انواع خودروها مانند پراید، پژو، ال ۹۰، سمند و غیره را تعمیر کنید.

چگونه می‌توان در دوره‌های تعمیرات موبایل فنی برق ثبت نام کرد؟

برای ثبت نام در دوره تعمیرات موبایل آموزشگاه فنی برق کافیست به سایت فنی برق به آدرس www.fannibargh.com مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. علاوه بر ثبت نام آنلاین همچنین می‌توانید با شماره ۰۲۱۶۶۱۲۱۰۲۹ تماس گرفته و پس از دریافت مشاوره‌های لازم به صورت تلفنی ثبت نام کنید. همچنین می‌توانید به صورت حضوری به دفتر آموزشگاه به آدرس تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بعد از چهار راه فرصت شیرازی نبش کوچه مستعلی، پلاک ۲، طبقه اول مراجعه کنید.

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