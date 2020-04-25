۳۲ هزار هکتار اراضی زراعی آذربایجان غربی زیر کشت چغندرقند می رود

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جهش تولید، طرح توسعه کشت چغندرقند با رعایت محدودیت توسعه کشت داخل حوضه آبریز دریاچه ارومیه و با اولویت افزایش تولید در شمال استان اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: چغندرکاران در سطح ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار برای کشت چغندرقند با کارخانجات استان قرارداد بسته‌اند که تاکنون بیش از ۲۸ هزار هکتار از مزارع کشت شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

جلیلی از افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت تضمینی خرید چغندر از کشاورزان در سال زراعی جاری خبرداد و گفت: با تصویب دولت امسال چغندر قند از چغندرکاران با نرخ تضمینی کیلویی ۶۵۲ تومان با عیار ۱۶ درصد با احتساب کمک هزینه حمل و نقل خریداری خواهد شد که نسبت به رقم ۴۲۳ تومان پارسال نزدیک به ۵۳ درصد افزایش دارد.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: کشت این محصول از ۲۷ اسفندماه ۹۸ در استان آغاز شده و تا نیمه اردیبهشت ماه به طول می‌انجامد.

جلیلی با اشاره به اهمیت توسعه کشت نشایی چغندر قند در جهت کاهش مصرف آب در مزارع، اضافه کرد: برنامه ریزی برای کشت ۱۵۰ هکتار نیز به صورت نشایی انجام شده است و هزار هکتار نیز به منظور صرفه جویی در مصرف آب به صورت متراکم، کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربیافزایش عملکرد در واحد سطح را از مهمترین راهکارهای افزایش تولید چغندر قند در حوضه دریاچه ارومیه با بهره گیری از نظر کارشناسان کشاورزی در سال جاری اعلام کرد.

آذربایجان غربی به علت برخورداری از آب و خاکمناسب و دارا بودن ۵ کارخانه قند در شهرستان‌های ارومیه، خوی، پیرانشهر، میاندوآب و نقده همواره در تولید چغندر قند و شکر در کشور در جایگاه برتری قرار داشته و یکی از قطب‌های مهم تولید چغند قند در کشور است.