دستگیری ۳۷۸۰ نفر با جرایم مربوط به مواد مخدر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه طی سال گذشته سه هزار و ۷۸۴ نفر به دلیل جرایم مربوط با مواد مخدر دستگیر شدند، اظهار داشت: در این مدت ۱۲ تن و ۳۶۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف‌شده است.

وی با اشاره به اینکه این میزان کشفیات مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: در طرح نوروزی سال جاری یک‌تن و ۵۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف‌شده است.

افزایش ۲۳۹ درصددی کشفیات مواد مخدر در ایام نوروز

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه طرح نوروزی پلیس از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و در ۱۵ فروردین‌ماه خاتمه یافته است، تأکید کرد: در مدت مشابه سال ۹۷ میزان کشفیات مواد مخدر ۴۶۵ کیلوگرم بود که این امر حاکی از افزایش ۲۳۹ درصد این آمار است.

حسنی با تأکید بر اینکه نوروز سال جاری ۱۰۳ نفر از عاملان تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر در استان سمنان دستگیر شدند، افزود: بسیاری از سارقانی که در استان دستگیر می‌شوند برای تأمین هزینه‌های اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت می‌شوند.

وی بابیان اینکه اعتیاد عامل اصلی بسیاری از جرایم و ناهنجاری‌ها است، یادآور شد: مقابله با سوداگران مواد مخدر در دستور کار و اولویت نخست مأموران نیروی انتظامی است و با متخلفان برابر با قانون برخورد می‌شود.