همدان مستعدایجاد واحدهای تولیدداروی گیاهی/داشته ها را قدر بدانیم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: داروسازی از صنایعی است که در گذشته جای آن در استان همدان خالی بود اما در سالهای اخیر این صنایع در همدان رشد و پیشرفت قابل ملاحظهای داشته است تا جایی که امروزه استان همدان به یکی از استانهای قطب در تولید صنعت داروهای تحت کنترل همودیالیز فعالیت میکند و در مقطع زمانی خاصی نیز نسبت به صادرات دارو اقدام کرده است.
همدان ۳ کارخانه تولید دارو دارد
استان همدان در حال حاضر با داشتن ۳ کارخانه تولید دارو به یکی داروها و قرصهای مکمل و همچنین داروهای مورد نیاز استان را تولید میکند، دیگری تولید کننده مواد اولیه دارویی است و محصولات آن عموماً توسط کارخانههای دیگر برای تولید دارو مورد استفاده قرار میگیرد و یک کارخانه دارویی دیگر به یکی از استانهای قطب دارو در کشور تبدیل شده است.
بر همین اساس همدان در حال حاضر یکی از استانهایی است که به تعداد مورد نیاز کارخانه تولید دارو در آن وجود دارد تاجایی که میتوان گفت همدان به قطب داروی غرب کشور تبدیل شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان در همین خصوص در گفتگویی تلویزیونی به بیان وضعیت همدان در این زمینه پرداخت و از راهاندازی و تأسیس چهارمین کارخانه تولید دارو در استان همدان خبر داد.
ایرج خدادادی افزود: در حال حاضر مجوزهای لازم در راستای ایجاد کارخانه تولید دارو در استان همدان در مرحله صدور است که با راه اندازی این کارخانه تعداد کارخانههای تولید داروی استان همدان به ۴ مورد فعال افزایش خواهد یافت.
صنعت تولید داروهای گیاهی از بخشهای نیاز مند سرمایه گذاری در استان همدان است وی با بیان اینکه صنعت تولید داروهای گیاهی از بخشهای نیاز مند سرمایه گذاری در استان همدان است، ادامه داد: عمده صنایع دارویی استان همدان در شهرستان تویسرکان واقع شده و تویسرکان به قطب داروی استان و قطب داروی غرب کشور تبدیل شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه امکانات لازم در راستای استقرار واحدهای تولیدی دارو که سرمایههای کلانی نیاز دارند در استان فراهم شده و امیدواریم واحدهای جدید نیز با حمایتهای مسؤلین امکان تولید دارو داشته باشند، گفت: از نظر تولید اقلام دارویی، واحدهای تولیدی استان همدان تأمینکننده نیاز بخش زیادی از داروی کشور هستند.
خدادادی افزود: استان همدان ظرفیت عظیمی در استقرار واحدهای تولید داروهای گیاهی دارد و باید در این زمینه مسئولان توجه ویژه داشته باشند چراکه زیرا با وجود گونههای متنوع گیاهی که در استان وجود دارد، تاکنون در زمینه تأسیس کارخانه تولید داروهای گیاهی اقدامی صورت نپذیرفته است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان یادآور شد: چنانچه سرمایهگذاران در زمینه تولید داروهای گیاهی در استان همدان تمایلی داشته باشند حمایتهای لازم صورت میگیرد.
وی در خصوص تسهیل فرآیند مجوزها و صدور پروانههای تأسیس کارخانههای داروسازی تصریح کرد: در راستای تولید دارو بیشترین حمایتها وزارتخانهای و بخشی نیز برعهده سازمان صنعت معدن و تجارت است.
تحریمهای ظالمانه و ناعادلانه ای که نسبت به کشورمان وجود دارد در برخی موارد بیماران را در دسترسی به اقلام دارویی با مشکل مواجه کرده است وی در خصوص کمبودهای دارویی گفت: همیشه کمبودهایی وجود داشته اما خوشبختانه در سالهای اخیر بخش عمدهای از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید شده ولی برخی از اقلام دارویی همچنان وارداتی است و به دلیل تحریمهای ظالمانه و ناعادلانه ای که نسبت به کشورمان وجود دارد برخی موارد بیماران را در دسترسی به اقلام دارویی با مشکل مواجه کرده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان یادآور شد: با وجود ادعاهای کشورهای اروپایی مبنی بر اینکه دارو و تجهیزات مشمول تحریمها نیست متأسفانه باید گفت مواد اولیه دارویی نیز مشمول تحریمها است و در برخی موارد صنعت داروسازی را با مشکل مواجه میسازد.
خدادادی بابیان اینکه سرمایهگذاران باید در تولید مواد اولیه دارویی کشورمان سرمایهگذاری کرده و کمک کنند تا استقلال صنعت دارویی کشور از وابستگی به کشورهای اروپایی و تأمین کنندههای مواد اولیه دارویی بینیاز سازند؛ در پاسخ به اینکه صنایع داروسازی در کشور چگونه عمل کرده است، گفت: علاوه بر صنایع قبلی داروسازی در کشور، صنایع جدید تأسیس شده و اقدامات شرکتهای دارویی در راستای عدم وابستگی گسترش یافته و حتی تعداد شیفت تولید افزایش یافت و فرموله کردن مواد اولیه دارویی را نیز خود شرکتهای تولید دارو برعهده گرفتهاند.
توصیه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایان این گفتگو ان بود که مردم با خود مراقبتیهای بیشتر، استفاده درست و اصولی از داروها، عدم مصرف خودسرانه دارو، عدم خرید و انبار کردن داروها در داروخانههای منازل خود بیش از گذشته به صنعت داروسازی کشور کمک کرده و گامی هرچند کوچک در این راستا بردارند و هزینههای سلامت را در کشور کاهش دهند.
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