به گزارش خبرنگار مهر، گزیده‌ای از غزلیات مولانا به انتخاب و ترجمه ضیا قاسمی استاد دانشگاه تهران و مؤسسه دهخدا به‌زبان انگلیسی، به‌تازگی در کتابی با عنوان «running in the street of hearts» منتشر شده است.

این ‌ترجمه از طریق وب‌سایت آمازون در دسترس مخاطبان قرار گرفته و نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی آن برای فروش در این ‌پایگاه اینترنتی قرار گرفته است. نسخه‌های کاغذی این ‌کتاب در آمریکا، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و ژاپن عرضه شده‌اند.

قاسمی در گفتگو با مهر، در این‌باره گفت: این ‌مجموعه دربرگیرنده مجموعه‌ای از غزل‌های مولانا است که برای ترجمه آن به انگلیسی حدود یک‌ سال‌ و نیم وقت صرف کردم. فکر ترجمه این ‌مجموعه پس از چندسال تدریس درس غزلیات شمس تیریزی به‌زبان آموزان خارجی و خواندن چندترجمه از آثار مولانا، حافظ و شاعران دیگر که چندان‌خوب به انگلیسی ترجمه نشده بودند به ذهنم رسید.

وی افزود: من از نوجوانی غزلیات شمس تبریزی را زیاد می‌خواندم و به شعر مولانا علاقه زیادی داشتم ولی در طول سال‌های تدریس و با تحقیق بیشتر در زمینه اشعار مولانا موفق شدم کل اشعار این ‌کتاب ارزشمند را بخوانم و درک کنم.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: بیشتر ترجمه‌هایی که مترجمان خارجی از اشعار شاعران معروف ایرانی انجام داده‌اند، به‌هیچ‌وجه نمایانگر زیبایی‌های شعر آنان نیست و در موارد زیادی می‌توان اشتباهاتی بزرگی را در آثار ترجمه‌شده دید.

قاسمی همچنین درباره تجربه انتشار این ‌ترجمه برای مخاطب غیرفارسی‌زبان گفت: برای چاپ این ‌اثر در ابتدا با چند ناشر مذاکره کردم ولی بعد به نتیجه رسیدم که انتشار این کتاب بهتر است به شکل مستقل انجام شود. با انتخاب و ترجمه غزل‌های این ‌مجموعه، امیدوارم مخاطبان خارجی اشعار مولانا بتوانند تصویری روشن‌تر و دقیق‌تر از غزل‌های زیبای این ‌شاعر بزرگ کشورمان به دست بیاورند و ارتباطی عمیق‌تر با زبان و ادبیات پربار فارسی برقرار کنند.