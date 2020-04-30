قوانین برای کودکان تا چه اندازه اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رعایت قوانین در دنیای کودکان به همراه داستانهای بیکلام و تصویری در کتاب کودکان «چرا نباید؟» تألیف سو گریوز است که فرزانه کریمی آن را ترجمه کرده است.
این کتاب برای مجموعه رفتارها احساسات کودکان فراهم شده است تا نقطه شروعی برای بحثهایی گسترده درباره رفتارها و احساسات کودکان هم در ارتباط با خودشان و هم در ارتباط با دیگران باشد.
«چرا نباید؟» به شیوهای اطمینان بخش و دقیق به کندوکاو درباره این نکته میپردازد که چرا ما قانون داریم و قوانین چگونه میتوانند زندگی را برای هم آسانتر و امنتر کنند.
هدف کتاب، تشویق کودکان به افزایش آگاهیهایشان در مورد رفتاری است که در موقعیتهای گوناگون از آنها انتظار میرود، همچنین کتاب، آنان را به اینسو فرا میخواند که کمکم به پیامدههای گفتهها و کارهایشان توجه کنند. پیامدهایی که برای خودشان دارد که دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد.
در داستانهای بیکلام و تصویری که در کتاب آمده است موقعیتی برای صحبت کردن و گوش دادن فراهم کرده است که بچهها با دیدن این تصاویر باید تشویق شوند تا ماجرای هر تصویر را خودشان تعریف کنند. اِما به جای اینکه قوطی نوشابهاش را داخل سطل زباله بیندازد. آن را سر راه میاندازد. پسری پایش روی قوطی میرود و زمین میخورد. او عصبانی است و اِما هم احساس بدی دارد. در نهایت اِما یاد میگیرد که استفاده از سطل زباله میتواند یک قانون خوب باشد.
روش استفاده از کتاب به شیوهای طراحی و تصویرگری شده که بزرگسالان بتوانند همراه کودک به قصهسرایی بپردازد.
در داستان تصویری این کتاب قصهای از جورج آمده که او فکر میکند قوانین احمقانهاند. وقتی جنی به عنوان پرستار میآید تا از او مراقبت کند، جورج قوانین را رعایت نمیکند و این کار او باعث میشود تا بازی بچهها از هم بپاشد و مزهای نداشته باشد. این بازیها برای کودکانی است تا همانند جورج یاد بگیرند درباره قوانین حرف بزنند. بیان نظریهها و ارائه پیشنهادهای کتاب، زمینه بحث را فراهم میکند و داستان بیکلام و تصویری باعث میشود تا کودکان درباره قوانین داستانهای مختلف خلق کند.
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