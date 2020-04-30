سلطانی فر: عزم دولت برای واگذاری استقلال و پرسپولیس جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در نشست با منتخبین مردم استان مازندران در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تجربه، تخصص و تعهد و دلسوزی منتخبین این استان را برای رفع دغدغه‌های مردم مورد توجه قرار داد و رویکرد نمایندگان استان مازندران را تعامل با دستگاه‌های اجرایی در جهت منافع استان ارزیابی کرد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: دوره کنونی را به دلیل تحریم‌های ناعادلانه و غیر قانونی آمریکا و شیوع ویروس کرونا که شرایط بسیار سختی را برای کشورها ایجاد کرد و اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده، یکی از سخت‌ترین دوره‌های کشور است

سلطانی فر در ادامه موفقیت‌های ورزش کشور در ابعاد مختلف را مورد توجه قرار داد و در ابتدا با اشاره به هدف گذاری در ساخت اماکن ورزشی کشور تصریح کرد: در سال ٩٧، ٥٠٠ پروژه ورزشی و در سال ۹۸ بیش از ٧٠٠ پروژه افتتاح و به بهره برداری رسید.

وزیر ورزش و جوانان موفقیت‌های ورزش طی سه سال گذشته در ابعاد قهرمانی را هم موفقیت آمیز و چشمگیر ارزیابی کرد و توضیح داد: تیم ملی فوتبال مقتدرانه‌ترین صعود به جام جهانی ٢٠١٨ را در فاصله دو هفته به پایان رقابتها محقق ساخت و در گروه موسوم به مرگ هم در رقابت با قهرمانان دنیا، اروپا و آفریقا بهترین نتیجه در طی ٥ دوره حضور ایران در تاریخ جام جهانی فوتبال را به ارمغان آورد و در جام ملت‌های آسیا نیز فوتبال ملی ایران بعد از ١٤ سال به نیمه نهایی رسید و در عرصه باشگاهی هم پرسپولیس و استقلال به عنوان بنیان اصلی فوتبال کشور با ٥٠ میلیون هوادار نتایج خوبی گرفتند.

وزیر ورزش وجوانان کسب ۶۲ مدال در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا را هم بیشترین تعداد مدال در تاریخ بازی‌های آسیایی بعد از انقلاب اسلامی برای کاروان ورزشی ایران عنوان کرد و از جام خوشه چین برای روستاییان که با هدف استعدادیابی در بین جامعه روستای باعث رقابت بین یک و نیم ملیون نفر شد و المپیاد استعدادهای برتر که در رقابت با میلیون‌ها نفر ورزشکار مستعد بین ۱۲ تا ۱۵ سال برای شناسایی نخبگان در سراسر کشور برگزار شد، به عنوان حرکت قابل توجهی در فرآیند توسعه ورزش همگانی، استعدادیابی و ارتقا ورزش قهرمانی نام برد.

سلطانی فر تاکید کرد که عزم و اراده دولت و وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری پرسپولیس و استقلال بسیار جدی است و به هر شکل ممکن عزم جدی دارم تا این اتفاق را رقم بزنم چرا که تنها راه نجات این دو باشگاه، فوتبال و ورزش ما این است که این دو باشگاه واگذار شوند و این اتفاق در قالب بورس وفروش سهام در مردادماه امسال انجام خواهد شد.

سلطانی فر فعال شدن اقتصاد ورزش را هم در کشور ضروری دانست و اطهار داشت: اقتصاد ورزش در ایران به نسبت خیلی از کشورها تفاوت دارد بطوریکه تازه بعد از چهل سال که صدا و سیما زیر بار حق پخش به عنوان یکی از منابع مهم ورزش نمی‌رفت، توانستیم حق پخش را در قالب تبصره‌ای در بودجه ۹۹ با بهره ۳۰ درصد وزارت ورزش و جوانان و ۷۰ درصد صدا و سیما بگنجانیم و امیدوارم عزم و اراده لازم در صدا و سیما برای اجرای این مهم وجود داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان عملکرد حوزه جوانان در وزارت ورزش و جوانان را هم مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: تعداد سمن‌ها را از زیر ۱۰۰ سمن در سال ۹۳ به بیش از سه هزار رساندیم و خانه‌های جوان را که وجود نداشت در شهرها و مراکز استان‌ها احداث و راه اندازی کردیم و دفاتر مشاوره و راهنمایی ازدواج را با رویکرد پایداری در ازدواج‌ها راه اندازی کردیم و از هویت و استقلال جوانان در قالب سازمان ملی جوانان هم دفاع کرده و دفاع می‌کنیم و میزان وام ازدواج را در سال جاری به ۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین رساندیم و دستورالعملی هم بانک مرکزی تدوین خواهد کرد که سوءاستفاده از این وام نشود.