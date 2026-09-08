به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی ظهر سه شنبه در آیین بهرهبرداری از بلوار شهیدان حاجیبابایی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها در شهر همدان کمبود مسیرهای جایگزین برای هدایت ترافیک عبوری یکی از چالشهای اساسی بود که منجر به ورود حجم زیادی از خودروها به معابر اصلی و ایجاد مشکلات ترافیکی میشد.
وی افزود: اقدامات مجموعه مدیریت شهری در اصلاح نقاط حادثهخیز و گرههای ترافیکی گامی مهم در راستای روانسازی تردد شهری است و پروژه بلوار شهیدان حاجیبابایی نمونه بارزی از این اقدامات است که موجب گشایش در شبکه حملونقل شهری شده است.
فرماندار همدان با قدردانی از اهتمام شورای اسلامی شهر و شهرداری همدان در اجرای پروژههای عمرانی گفت: مدیریت شهری در شرایط کنونی و با وجود محدودیتها تعامل و همکاری سازندهای با مجموعه اجرایی شهرستان برای پیشبرد برنامهها و رفع مسائل شهری داشته است.
درویشی همچنین با تقدیر از تلاشهای شهرداری منطقه ۳ همدان در اجرای پروژههای زیرساختی خاطرنشان کرد: توسعه متوازن زیرساختها و اصلاح محورهای پیرامونی شهر تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی و افزایش رفاه شهروندان خواهد داشت
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