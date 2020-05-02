حسین روحانی به دنبال راهی برای ورود به مسکو

به گزارش خبرنگار مهر، حسین روحانی که بعد از حضور در رقابتهای کاراته وان اتریش به دلیل شیوع بیماری کرونا اجازه ورود به مسکو را پیدا نکرده و راهی استونی شده بود، با گذشت دو ماه همچنان در این کشور به سر می‌برد و علی رغم تلاش مسئولان فدراسیون کاراته این کشور راهی برای ورود به روسیه پیدا نکرده و همچنان در استونی به سر می‌برد.

وی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با مسئولان فدراسیون کاراته روسیه در ارتباط هستم و چون شرایط کرونا در این کشور مساعد نیست و موارد جدید ابتلاء به این بیماری هر روز اضافه می‌شود، تلاش‌ها برای بازگشت من به مسکو فراهم نشده است.

روحانی ادامه داد: مشکل من این است که مجوز اقامت من یک ماه دیگر به پایان می‌رسد و این موضوع را به مسئولان مربوطه اطلاع داده‌ام و پیگیر تمدید اقامت من هستند و از این طرف نیز مقدمات موضوع را فراهم کرده‌ام.

مربی ایرانی روسیه گفت: دوران سختی را در استونی پشت سر می‌گذارم و امیدوارم هر چه سریع‌تر دنیا از شر این ویروس خلاص شود تا من هم بتوانم برنامه‌های خود را در مسکو پیگیری کنم.