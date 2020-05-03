به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، با شیوع گسترده ویروس کرونا، بسیاری از دولت‌های جهان اپلیکیشن‌هایی را برای ردگیری و شناسایی موقعیت مکانی شهروندان خود عرضه کرده‌اند تا با کنترل دقیق رفت و آمد جلوی شیوع بیشتر این ویروس گرفته شود. برنامه‌های یادشده با مشخص کردن محله‌ها و افراد آلوده به دیگران برای یافتن مسیری ایمن تر به منظور جابجایی کمک می‌کنند.

اما این برنامه‌ها می‌توانند حریم شخصی و امنیت کاربران خود را به علت دسترسی به داده‌های موقعیت مکانی آنها به خطر بیندازند. با توجه به سابقه بسیاری از دولت‌های غربی و به خصوص آمریکا در زمینه جاسوسی از کاربران اپلیکیشن‌های تلفن همراه، این بار گروهی از سناتورهای امریکایی برای مشخص کردن دقیق تنظیمات حریم شخصی اپلیکیشن‌های ردگیری افراد دست به کار شده‌اند.

بر اساس طرح پیشنهادهای چهار سناتور آمریکایی قانونی موسوم به حفاظت از داده‌های مصرف کنندگان برنامه‌های کرونایی به تصویب می‌رسد که جزئیات مربوط به شیوه جمع‌آوری اطلاعات کاربران از طریق اپلیکیشن‌های مذکور در آنها مشخص شده است.

همچنین در این قانون در مورد تنظیمات امنیتی که باید در چنین اپلیکیشن‌هایی رعایت شود به تفصیل توضیح داده شده است. میزان و کیفیت داده‌های قابل افشا برای دولت و شرکت‌های ثالث و مدت زمان نگهداری داده‌ها و نیز شیوه ذخیره سازی آنها هم در طرح پیشنهادی مذکور اعلام شده است.

منتقدان می‌گویند اگر چه ارائه چنین طرح‌هایی در ظاهر مانع از جمع‌آوری داده‌های کاربران توسط اپل، گوگل و شرکت‌های مشابه خواهد شد. اما با توجه به سوابق جاسوسی‌های سایبری آژانس امنیت ملی امریکا و سیا نمی‌توان در مورد ضمانت اجرای قانون مذکور چندان مطمئن بود.