شهاب صادقی کنسرت آنلاین برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب صادقی هنرمند فعال موسیقی، پس از کنسل شدن کنسرتش در اسفند ماه گذشته طی شیوع ویروس کرونا، دوشنبه ۱۵ اردیبهشت کنسرت آنلاین اینستاگرامی خواهد داشت.

به گفته وی، این کنسرت با محوریت حمایت از کادر درمانی بیمارستان و مراکز درمانی درگیر کرونا برگزار می‌شود. ضمن اینکه قرار است ‌در این اجرا تعدادی از کارکنان کادر درمان نیز از تجربیات خود در روزهای کرونایی سخن بگویند.

در کنسرت اینستاگرامی شهاب صادقی، پویان جباری به عنوان مجری حضور خواهد داشت. ضمن اینکه دانیال فیاض نوازنده گیتارالکتریک، شروین توزنده نوازنده گیتار الکتریک، پیمان ناصری نوازنده بیس گیتار و آریا اسدی نوازنده درامز با همراهی کاویان میثاقی، معین مزروعی، ترانه راوشی، پروشات مشایخی و نازنین ابراهیمی از نوازندگان ارکستر زهی به رهبری علی واقف، شهاب صادقی را همراهی و به اجرای قطعات آلبوم خود می پردازند.

کنسرت اینستاگرامی شهاب صادقی شامگاه دوشنبه ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرام پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.