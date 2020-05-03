سالن مسافری پایانه مرز سرو درارومیه آماده بهره برداری شد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند ساخت پایانه مرزی سرو ارومیه افزود: سالن مسافری پایانه مرزی سرو با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۷ آماده بهرهبرداری شده و با عملیاتی که در بحث محوطهسازی خواهد شد، شرایط لازم را برای بهرهبرداری کامل از این پایانه و سالن زیبا با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان فراهم شده و در اختیار مردم و مسافران قرار میگیرد.
وی با اشاره پروژه ساخت راه منتهی به پایانه مرزی سرو عنوان کرد عملیات اجرایی احداث جاده اصلی و پلهای مربوطه به خوبی و بر اساس زمانبندی در حال انجام است هم اکنون تقاطع غیرهمسطح جاده سرو ارومیه با ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شکری با اشاره اتمام ۳۷ کیلومتر از راه منتهی به پایانه مرز سرو اظهارکرد: هم اکنون ۴.۵ کیلومتر از بزرگراه ارومیه سرو نیز آماده افتتاح است و پیشبینی میشود تا هفته دولت امسال به پایان برسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به توسعه زیرساختها در پایانههای مرز استان عنوان کرد: همچنین در پایانه مرز رازی نیز ۲ قرارداد با اعتبار ۲۳ میلیارد و دیگری ۶۵ میلیارد تومان در حال اجرا بوده که دارای پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۱۵ درصد است.
سالن تجاری و مسافری کیله سردشت آغاز بکار میکند
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص توسعه پایانههای مرزی آذربایجان غربی یادآور شد: به زودی در مرز کیله سردشت سالن تجاری و مسافری بصورت موقت آغاز بکار خواهد کرد و در این بازه زمانی نیز مقدمات لازم برای اجرای طرح اصلی فراهم میشود.
شکری با بیان اینکه در پایانه مرزی تمرچین نیز کارهای تکمیلی انجام شده است و مشکلی در سالنهای تجاری و مسافری وجود ندارد، گفت: برای ساماندهی محوطه، ترانشه ها، ورودی و خروجیها و سایتهای تکمیلی نیز در پایانه مرزی تمرچین اقدامات لازم در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی گفت: سازمان راهداری نیز یازده برنامه راهبردی را در سال جهش برنامه ریزی کرده که از مهمترین آنها میتوان به توسعه سامانههای هوشمند، نوسازی ناوگان حمل و نقل، نوسازی و مکانیزه کردن ماشین آلات، توسعه پایانههای مرزی، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانهها، ایمنی و حذف نقاط پر حادثه، اجرای ابنیه فنی و پلها و بازسازی راهها و پلهای آسیب دیده اشاره کرد.
شکری با اشاره به اجرای طرح ملی ابرار بعنوان حرکتی جهادی در آبادانی راههای روستایی کشور افزود: طرح ابرار در آذربایجان غربی از سال گذشته آغاز شد که به خاطر شرایط جوی هوا ادامه طرح مقدور نبود ولی هم اکنون ۱۶۵ کیلومتر راه روستایی آماده انجام عملیات آسفالت است و تلاش خواهیم کرد در سال جاری ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شود.
۵ هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند
وی با بیان اینکه طی فروردین ماه سالجاری نزدیک به ۵ هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین به مراکز معاینه فنی و مکانیزه آذربایجان غربی مراجعه کردهاند افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون جهت نظارت بر ایمنی وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین نزدیک به ۵ هزار دستگاه شامل کشنده، کامیون، بارگیر، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس به مراکز معاینه فنی و مکانیزه استان مراجعه کردند.
شکری با بیان اینکه از این تعداد مراجعه انواع وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین به مراکز معاینه فنی، ۴۳۲۴ خودرو از معاینه فنی قبول شده و ۴۸۳ خودرو رد شدهاند افزود: انواع کشنده به تعداد ۵۱۴، انواع کامیون به تعداد ۴۳۴ و انواع بارگیر به تعداد ۱۵۰ به ترتیب جزو بیشترین آیتمهای وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی استان بودند و ۳۹ دستگاه اتوبوس و ۴۶ دستگاه کامیونت و ۱۷ دستگاه مینی بوس نیز از دیگر وسایل نقلیه عمومی جادهای بودند که به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی تاکید کرد: معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین بویژه اتوبوس و مینی بوس از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که با امنیت و آسایش مسافران و حفظ جان آنها ارتباط مستقیم دارد.
شکری عمل نکردن صحیح سیستم ترمز بیشترین علت ردی معاینه فنی در کامیونها و کشندهها بوده و تست ظاهری اطراف بدنه و نور چراغها از دلایل دیگر عدم قبولی این وسایل نقلیه در معاینات فنی عنوان کرد و از صاحبان شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین خواست با جدیت تمام مسائل فنی و ایمنی را رعایت کنند و با کارشناسان فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.
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