زمان بندی فرآیند برگزاری انتخابات تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مواد ۷ و ۸ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۷:

در تبصره (یک) ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «یا دادستان و یا» حذف و کلمه «آن ها» به کلمه «وی» اصلاح و در تبصره (۲) این ماده عبارت «یا دادستان و» حذف می شود.

ماده ۳۴- اعضای هیئت‌اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت‌جلسات و اعتبارنامۀ منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در صورت عدم‌شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه‌ی انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌احوال در جلسات، هیئت‌اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقامات اجرایی مافوق آن‌ها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت‌احوال حوزه‌ی انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت‌اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت‌نظارت موظف است مراتب را به‌فوریت به هیئت‌نظارت مافوق گزارش دهد

تبصره ۳- هیئت‌اجرایی موظف است در صورت‌جلسات و گزارش‌کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت‌کشور اعلام دارد.

در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده ۸ نیز موافقت کردند.

مفاد این ماده بدین شرح است:

عبارت زیر به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل ۳ ماه باشد.

بر اساس ماده ۴۵ پیش از این اصلاحیه، داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به‌وسیله وزارت‌کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه، پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلاً به‌وسیله وزارت‌کشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلف‌اند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.