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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۱۰

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به مهر:

حکم دو نماینده مجلس در حوزه خودرو ظرف روزهای آینده صادر می‌شود

حکم دو نماینده مجلس در حوزه خودرو ظرف روزهای آینده صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده دو نماینده‌ مجلس در رابطه با موضوع خودرو را تشریح کرد.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به گذراندن روزهای پایانی مجلس فعلی، پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با موضوع خودرو تشکیل شده بود به کجا رسید،؟ گفت: بنای‌ما این است که حتی‌المقدور به پرونده افراد در حوزه مسؤلیت شأن رسیدگی شود و نگذاریم پس از آن رسیدگی شود. در رابطه با دو نماینده مجلس پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شده بود اما به دلیل نقص گرفته شده پرونده به داد سرا ارسال شده است.

وی افزود: به زودی رأی پرونده صادر می‌شود، کما اینکه برای پرونده تعداد دیگری از نمایندگان مجلس هم رأی صادر شده است.

اسماعیلی در خصوص برگزاری دادگاه این افراد گفت: قبلاً دفاعیات متهمان شنیده شده است و اینکه دادگاه دوباره جلسه‌ای تشکیل بدهد یا خیر بستگی به نظر قاضی دارد.

وی افزود قطعاً در روزهای آینده حکم این افراد صادر می‌شود.

کد مطلب 4917504

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