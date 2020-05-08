محمدمهدی شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود سه پروژه جنگل‌کاری در سال ۹۸ در شهرستان کاشان اظهار داشت: جنگل کاری روستای نابر از توابع شهر برزک کاشان یکی از این مناطق جنگلی شهرستان کاشان است که دارای جنگل‌های دست کاشتی به وسعتی برابر ۲۰۰ هکتار بادام کوهی است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در حاشیه این رویشگاه طبیعی افزایش جنگل داشته‌ایم، ابراز داشت: جنگل‌های طبیعی این منطقه در ارتفاعات مابین نابر، سعد آباد و منطقه سه ده شهر برزک است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان متذکر شد: جنگل کاری دست کاشت رویشگاه روستای نابر کاشان در دهه ۷۰ شمسی توسط این اداره بالغ بر حدود ۲۰۰ هکتار انجام شده است.

وی با اشاره به اولین جنگلانه عمومی شهروندان کاشانی در این منطقه تصریح کرد: این جنگلانه در سال ۹۷ با همکاری دفتر نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس انجام شد.

افزایش جنگل‌های دست کاشت در کاشان

شریفی همچنین از رویکرد این اداره مبنی بر افزایش جنگل‌های دست کاشت در کاشان خبر داد و خاطرنشان کرد: افزایش ۳۴ هکتاری جنگل کاری در جنگلانه روستای نابر برزک از توابع کاشان در سال جاری ادامه این سیاست است.

وی ادامه داد: جنگل کاری در مناطق مختلف شهرستان کاشان با توجه به نیازهای ضروری اقلیمی آن ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان با بیان اینکه بعد از هر مرحله جنگل کاری باید اقدامات حفاظتی و مراقبتی از نهال‌های کاشت شده انجام گیرد، بیان داشت: در هر مرحله از جنگل کاری ضروری است تا حدود پنج سال از حضور دام در آن مناطق جلوگیری شود چراکه نهال‌های کاشت شده خیلی ضعیف هستند و با چرای گوسفندان ممکن است از بین بروند.

وی همچنین ضمن اشاره به بهره‌مندی ساکنین محلی از جنگل کاری‌های انجام شده یادآور شد: یکی از مهمترین فواید جنگل کاری جلوگیری از بروز سیلاب و همچنین مصونیت این مناطق از آسیب‌های ناشی از گرد و غبار است.

فعالیت بارز صنعت گلخانه در جنگلانه نابر برزک کاشان

شریفی با بیان اینکه صنعت گلخانه در منطقه جنگلانه نابر برزک حضوری فعال دارد، افزود: قطعاً جنگل کاری در این مناطق باعث افزایش بهره‌وری در تولیدات این گلخانه‌ها خواهد شد چراکه به سبب تولید هوای مطبوعی که توسط جنگل ایجاد می‌شود روستای نابر می‌تواند یکی از قطب‌های گلخانه‌ای شهرستان کاشان لقب بگیرد.

وی از دیگر نتایج مثبت جنگل کاری را فراهم آوردن شرایطی مناسب برای کارگاه‌ها و کارخانجات گلاب و عرقیجات منطقه دانست و گفت: این حجم عملیات احیایی معرض بهره برداری معادن است که کار احیا توسط شرکت تعاونی مرتع داران و کشاورزان کاشان با اجرای مرتع داران بومی این مراتع انجام شده است.