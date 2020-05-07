به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در آئین تکریم و معارفه جانشین فرمانده ناجا اظهار داشت: یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب، دوران دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه سید الشهدای جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم و برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی توأم با طول عمر با عزت داریم.

وی با تبریک سالروز میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (ع) افزود: صادقانه و مخلصانه عرض می‌کنم؛ خداوند را به پاس توفیق خدمت در نیروی عظیم انتظامی شاکرم چرا که این توفیق خدمت برکات زیادی برای بنده داشت.

معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در دوره‌ای که توفیق خدمت در نیروی انتظامی را داشتم به واقع با عظمت، اهمیت و ضرورت مأموریت‌های آن آشنا شدم و از نزدیک شاهد تلاش‌های شبانه روزی آحاد این مجاهدان فی سبیل الله بودم.

سردار ایوب سلیمانی با بیان اینکه نیروی عظیم انتظامی در خط مقدم پاسداری از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است، خاطر نشان کرد: در چهار سال و اندی که در این نیرو مشغول خدمت بودم با خیل انبوهی از مجاهدان واقعی فی سبیل الله در همه سطوح آشنا شدم و دریافتم در این مجموعه باعظمت افرادی متدین، انقلابی و ولایی، بی دریغانه در جهت دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب تلاش و جانفشانی می‌کنند.

این مقام مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح ضمن قدردانی از حمایت‌های برادرانه و دلسوزانه فرمانده ناجا در طول حضور در نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: خداوند را به پاس وجود چنین انسان‌هایی در نیروی انتظامی شاکر و سپاسگزارم و در همین جا از همه کسانی که همراه، یار و همکار بنده بودند قدردانی و تشکر می‌کنم. که البته باید یادآور شوم در رأس همه یاری‌ها و همکاری‌ها با بنده، شخص فرمانده نیرو بودند.

وی با تشریح ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی سردار رضایی عنوان کرد: حتماً یکی از برجستگان مکتب حاج قاسم سلیمانی، سردار قاسم رضایی است؛ ایشان مجاهدی فی سبیل الله، از خود گذشته، ایثارگر، ولایت مدار، صدیق و دارای سلامت نفس و عمل است و قطعاً این انتصاب شایسته و مبارک برای نیروی عظیم انتظامی خیرات و برکات بسیاری دارد.

معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: بنده در مسئولیت جدید حداکثر تلاش خود را برای تقویت بنیان‌های نیروی انتظامی به کار خواهم گرفت و برای همه سبزپوشان نیروی انتظامی آرزوی توفیق روزافزون دارم.