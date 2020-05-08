رضایی تنها ایرانی نقل و انتقالات لیگ بلژیک/ غیبت عجیب بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «voetbalbelgie» روزانه خبرهای نقل و انتقالاتی لیگ فوتبال بلژیک را منتشر می‌کند. طبق ادعای این سایت، کاوه رضایی تا الان تنها بازیکن ایرانی است که نامش در لیست نقل و انتقالات فصل آینده دیده می‌شود.

رضایی که از تیم کلاب بروژ به صورت قرضی به تیم شارلوا آمده بود و عملکرد درخشانی در این تیم داشت، مجدداً فصل آینده به بروژ بازمی گردد.

در این فهرست فعلاً نامی از سعید عزت اللهی و امید ابراهیمی دو بازیکن ایرانی تیم یوپن، میلاد محمد بازیکن تیم خنت، یونس دلفی و علی قلی زاده بازیکنان تیم شارلوا دیده نمی‌شود. این در حالی است که رسانه‌های قطری مدعی شده اند امید ابراهیمی سال بعد به تیم الاهلی قطر بر می‌گردد.

از سوی دیگر محمد نادری بازیکن فعلی پرسپولیس هم به صورت قرضی از تیم کورتریک بلژیک به ایران آمده و نامش تا الان در فهرست بازیکنان بازگشتی به تیم کورتریک دیده نمی‌شود. این موضوع برای امید نورافکن که به صورت قرضی از شارلوا به سپاهان آمده است، صدق می‌کند. در لیست ورودی این تیم بلژیکی فعلاً نام نورافکن قرار داده نشده است.

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس هم برای فصل بعد با باشگاه آنتورپ به توافق رسیده بود اما سایت «voetbalbelgie» نام بیرانوند را هم قید نکرده است. نکته عجیب اینجاست که نام بیرانوند حتی در میان گزینه‌های مدنظر و احتمالی آنتورپ هم دیده نمی‌شود.