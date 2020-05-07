گرگیعان امسال مجازی برگزار می شود/شادی کودکانه برای میلادامام حسن

مسئول ثبت ملی پرونده گرگیعان در فهرست آثار ملی و از برگزارکنندگان جشن گرگیعان در اهواز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: به علت شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفتیم جشن گرگیعان امسال را به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) به صورت مجازی و با تشویق مردم برای در خانه ماندن برگزار کنیم.
قاسم منصور آل کثیر توضیح داد: طی سالهای گذشته، جشن گرگیعان در بسیاری از شهرها از جمله اهواز در چندین محله به صورت خودجوش و باشکوه و استقبال چند هزار نفره برگزار میشد؛ به همین منظور امسال تصمیم گرفتیم برای حفظ سلامتی شهروندان، آنها را به اجرای جشن گرگیعان برای کودکانشان در خانهها تشویق کنیم.
وی اظهار کرد: در همین راستا، جشنوارهای مجازی با عنوان «گرگیعان احلی فی البیت» یا «گرگیعان شاد در خانه» را تعریف کردیم که از مردم میخواهیم با برپایی جشن گرگیعان در خانه از این مراسم عکس و فیلم بگیرند و برای ما ارسال کنند.
مسئول ثبت پرونده گرگیعان در فهرست آثار ملی در ادامه گفت: به همین منظور برای نفرات برگزیده جوایز نفیسی در نظر گرفتیم که به بهترین عکس و ویدئوها اهدا میشود.
آل کثیر گفت: مطمئن هستم جشن میلاد امام حسن (ع) مثل هر سال و با شکوه تر در خانهها توسط کودکان برگزار میشود و امیدواریم با این جشنواره بتوانیم گامی را در شاد کردن کودکان و محبان اهل بیت برداریم. علاقهمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند با شماره ۰۹۱۶۹۱۴۵۹۴۴ از طریق شبکههای پیامرسان تماس بگیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، گرگیعان یا قرقیعان نام یک آئین سنتی رایج بین عربهای خوزستان، استان هرمزگان، عراق، بحرین، کویت، و شرق عربستان (احساء و قطیف) و امارات متحده عربی است که در شهریور ماه ۱۳۹۵ به عنوان میراث معنوی مردم عرب ایران به ثبت ملی رسید.
این آئین که ریشهای تاریخی دارد؛ در نیمهٔ ماه رمضان و همزمان با شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) در مناطق عرب نشین توسط کودکان اجرا میشود.
برای ریشه این مراسم روایات مختلفی ذکر شده اما برجستهترین آن، به مناسبت میلاد امام دوم شیعیان ذکر شده است.
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