حجم آب دریاچه ارومیه از ۵ میلیارد مترمکعب فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری عصر جمعه در بازدید از جزایر دریاچه ارومیه با اشاره به بهبود و احیای دریاچه با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه روزهای امید بخشی را سپری می‌کند گفت: به لطف خدا و تلاش‌های صورت گرفته در قالب پروژه احیای دریاچه ارومیه، حال این نگین آبی امروز خوب است.

وی با بیان اینکه سطح دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دارد و در حال حاضر ۵٫۰۵ میلیارد متر مکعب حجم آب موجود دریاچه است ادامه داد: شرایط امروز در مقایسه با سال شروع طرح نجات ملی دریاچه ارومیه حاکی از آن است که حجم آب ۳٫۲ میلیارد متر مکعب در حجم افزایش یافته است.

شهریاری سرمایه گذاری برای احیای دریاچه ارومیه، حفاری تونل برای انتقال آب به دریاچه، کاهش مصرف آب سدها، ساماندهی رودخانه‌های منتهی به دریاچه و اجرای طرح‌های کشاورزی پایدار را از جمله اقدامات دولت تدبیر و امید عنوان نمود.

وی احیای جزایر دریاچه، پایان طوفان‌های نمکی و رونق گردشگری را از جمله نکات امید بخش احیای دریاچه ارومیه عنوان نمود و گفت: دو طرح بزرگ سد اشنویه و سد کانی سیب و تونل انتقال آب زاب از جمله پروژه‌هایی است که امسال به بهره برداری می‌رسد و نقش مهمی در تثبیت و احیای کامل دریاچه ارومیه خواهند داشت.

استاندار آذربایجان غربی احیای دریاچه ارومیه را نخستین مصوبه دولت عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور و هیئت دولت برای تحقق این وعده با اختصاص هزاران میلیارد تومان اعتبار توانسته‌اند شرایطی امید بخش برای این نگین محجوب رقم بزنند.

استاندار آذربایجان غربی عصرجمعه ضمن بازدید از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه با حضور در جزایر اشک و کبودان از تلاش‌های محیط بانان قدردانی کرد.