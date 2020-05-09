نماهنگ «کنار هم باشیم» دیدنی شد/ حضور در یک رزمایش مهم

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) در ادامه «رزمایش همدلی برای ایران همدل» نماهنگ «کنار هم باشیم» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

در این نماهنگ که محتوای اصلی آن حول محور همدلی و همراهی ایرانیان برای کمک به افراد مستمند در روزهای ماه مبارک رمضان و شرایط شیوع ویروس کرونا با خوانش گروه سرود «نور المهدی» تولید شده محمد جواد الهی پور شاعر، محمدرضا ملاعباسی کارگردان، احسان جوادی تنظیم و میکس، صادق روشن تهیه کننده نماهنگ و طاها چوگان باز تهیه کننده موسیقی گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

این نماهنگ که از تازه ترین تولیدات مرکز موسیقی «مأوا» به حساب می آید، در پروژه «شب های دلتنگی» تهران پیش روی شهروندان قرار می گیرد.