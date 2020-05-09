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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۸

درادامه پویش «ایران همدل»؛

نماهنگ «کنار هم باشیم» دیدنی شد/ حضور در یک رزمایش مهم

نماهنگ «کنار هم باشیم» دیدنی شد/ حضور در یک رزمایش مهم

نماهنگ «کنار هم باشیم» به کارگردانی محمدرضا ملاعباسی در راستای «رزمایش همدلی برای ایران همدل» با هنرمندی تعدادی از نوجوانان کشورمان منتشر شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) در ادامه «رزمایش همدلی برای ایران همدل» نماهنگ «کنار هم باشیم» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

در این نماهنگ که محتوای اصلی آن حول محور همدلی و همراهی ایرانیان برای کمک به افراد مستمند در روزهای ماه مبارک رمضان و شرایط شیوع ویروس کرونا با خوانش گروه سرود «نور المهدی» تولید شده محمد جواد الهی پور شاعر، محمدرضا ملاعباسی کارگردان، احسان جوادی تنظیم و میکس، صادق روشن تهیه کننده نماهنگ و طاها چوگان باز تهیه کننده موسیقی گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

این نماهنگ که از تازه ترین تولیدات مرکز موسیقی «مأوا» به حساب می آید، در پروژه «شب های دلتنگی» تهران پیش روی شهروندان قرار می گیرد.

کد مطلب 4920466
علیرضا سعیدی

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