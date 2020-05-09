به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زوربخش با اشاره به اینکه خط کشی‌های محوری و عابرپیاده در شهر شیراز بهسازی و اجرا می‌شود، گفت: این خط کشی‌ها براساس نیازسنجی اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در بازدید مستمر از نواحی یازده گانه و با برنامه ریزی‌های انجام شده به منظور تأمین زیر ساخت‌های خط عابران پیاده روانسازی ترافیک و افزایش ضریب ایمنی تردد خودروها اجرا خواهد شد.

او با بیان اینکه نوآوری یکی از اولویت‌های اصلی در خط کشی‌های جدید است، اضافه کرد: خط کشی گذرگاه عابران پیاده شهر شیراز یکسان و با استفاده از یک رنگانجام شده‌اند.

زوربخش ادامه داد: این خط کشی‌ها دیگر جذابیت بصری ندارند و لازم است برای ایجاد زیبایی بصری در شهر، طرح‌های جدیدی اجرا شود که مطالعات آن در دست اقدام است و به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

معاون شهردار شیراز عنوان کرد: ایجاد خط کشی‌هایی با جذابیت بصری با همکاری مجموعه‌های خصوصی به عنوان حامی یکی دیگر از موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و تا کنون پیشنهاداتی نیز در این خصوص دریافت کرده ایم که به زودی نتایج آن را اعلام و در صورت مثبت بودن عملیاتی خواهیم کرد.

به گفته او، استفاده از رنگ‌های زیبا و شبرنگ، علاوه بر اینکه به عنوان مبلمان شهری محسوب می‌گردد؛ سبب دید بهتر عابران پیاده و رانندگان خودروها می‌شود و آمار تصادفات را کاهش می‌دهد.

زوربخش همچنین در خصوص همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، عنوان کرد: با توجه به اینکه برنامه گسترده و اساسی در غالب نهضت آسفالت برای شهر شیراز در دستور کار شهرداری قرار گرفت و در ماه‌های گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شد، با آغاز مجدد عملیات اجرایی نهضت آسفالت، همکاری معاونت حمل و نقل و سازمان عمران برای خط کشی معابری که آسفالت آن‌ها روکش یا ترمیم می‌شود، برنامه ریزی و اجرا را سرعت می‌بخشد.

او تصریح کرد: با توجه به اهمیت خط کشی در معابر شهری و نیاز به عملکرد با سرعت بیشتر، یک دستگاه خودرو خط کشی جدید نیز توسط سازمان عمران خریداری شده، که در خط کشی‌های پیش رو بکارگیری خواهد شد.