صید ماهی تیلاپیا، فعالیت باشگاه ماهیگیری را متوقف کرد

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: چند روز پیش یکی از دوستداران محیط زیست در تماس با مهر از رهاسازی ماهی تیلاپیا در استخر یکی از باشگاههای ماهیگیری در محدود شهرستان اسلامشهر خبر داد. از آنجایی که این ماهی که نرمش اکولوژیکی بالایی دارد و میتواند تمام آبهای کشور را از حوزه دریای خزر در شمال کشور تا تالابها و رودخانهها را در جنوب کشور به اشغال خود در بیاورد یک تهدید زیست محیطی محسوب میشود، به همین دلیل گونههای مشابه این ماهی که در تالاب شادگان و در رودخانه کارون در استان خوزستان تیلاپیا زیلی و تیلاپیا آبی وجود دارند، صنعت برداشت ماهی و صید ماهی را در آن منطقه مختل کردهاند و مشکلات اقتصادی - اجتماعی بسیار زیادی را ایجاد کرده است. صرفنظر از مسائل محیط زیستی، با توجه به امکان رشد این ماهی در محیطهای آلوده، مصرف آن برای سلامت مردم مشکلساز است.
خبرنگار مهر، براساس اطلاعات گزارش این شهروند، با الهه بیگی رئیس اداره محیط زیست شهرستان اسلامشهر تماس گرفت و پس از گذشت دو روز از ارائه این گزارش، رئیس اداره محیط زیست شهرستان اسلامشهر از توقف فعالیت صید ماهیگیری در این باشگاه خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای این گزارش رسانهای، دو مأموریت گشت نامحسوس از سوی مأموران محیط زیست به این مرکز انجام شده و شواهدی مبنی بر رهاسازی ماهی مهاجم تیلاپیا در این استخر جمعآوری شد، گفت: پس از تکمیل شواهد با حکم قضائی ورود به محل برای برخورد قانونی صورت گرفت.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مأموران محیط زیست در هر ساعت از شبانه روز میتوانند برای ارزیابیهای زیست محیطی واحدها تحت نظارت به محل ورود کنند، اظهار داشت: از آنجایی که فعالیت این واحدها با مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد، با همراهی نمایندهای از جهاد کشاورزی و کلانتری محدوده به این باشگاه ماهیگیری مراجعه کردیم.
بیگی با اشاره به اینکه از همان بدو ورود به محل با حضور نمایندگان مذکور، شاهد صید ۲ ماهی تیلاپیا بودیم، گفت: باتوجه به اندازه ماهیهای صید شده، متوجه شدیم که در این مرکز پرورش ماهی تیلاپیا صورت نمی گرفته و تخلف موجود خرید و فروش ماهی تیلاپیا بوده است.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان اسلامشهر با اعلام این خبر که صیدماهی در این باشگاه با دستور قضائی فعلاً متوقف شده است، ابراز داشت: طبق برآورد نماینده جهاد کشاورزی بیش از ۲۰۰ کیلو ماهی تیلاپیا در این استخر در هفتههای گذشته رها سازی شده است.
وی از ارجاع قضائی پرونده این تخلف به مراجع ذی صلاح خبر داد و گفت: از آنجایی که پرورش ماهی تیلاپیا موجب تخریب محیط زیست و احتمال ورود این گونه مهاجم به رودخانههای استان تهران وجود دارد، هیچ واحدی در تهران اجازه پرورش این گونه را ندارد.
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