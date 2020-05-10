ترامپ و ملک سلمان درباره بازار نفت گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ و ملک سلمان روز جمعه (۱۹ اردیبهشتماه)، در گفتوگویی تلفنی در میان تنشهای موجود بین دو کشور درباره تولید نفت عربستان، بر همکاری مشترک دفاعی ایالات متحده و عربستان سعودی تأکید کردند.
جاد دیر، سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد: دو طرف درباره اهمیت ثبات بازارهای جهانی انرژی به توافق رسیدند و بر همکاری مشترک دفاعی ایالات متحده و عربستان سعودی تأکید کردند.
وی افزود: رئیس جمهوری آمریکا و پادشاه سلمان همچنین به ترتیب درباره دیگر مسائل مهم منطقهای و دوجانبه و همکاری آنها به عنوان رهبران گروههای G7 و G20 گفتو گو کردند.
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