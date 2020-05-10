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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۳۸

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

از همه گزینه‌ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده می‌کنیم

از همه گزینه‌ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر عنوان داشت که واشنگتن از تمام گزینه ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پیامی که در توئیتر منتشر شده با اشاره به دومین سالگرد خروج آمریکا از برجام می‌نویسد: ما از همه گزینه‌های دیپلماتیک استفاده می‌کنیم تا مطمئن شویم که تحریم تسلیحاتی (ایران) تمدید خواهد شد.

وی مدعی شد: ما وضعیت کنونی خشونت و تروریسم ایران را نمی‌پذیریم. ما هرگز اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح اتمی دست یابد.

به موجب برجام، تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد اما آمریکا با وجود آنکه از برجام خارج شده تلاش دارد تا به هر نحو ممکن از اجرایی شدن این موضوع جلوگیری کند.

مقامات آمریکایی طی هفته‌های اخیر تاکید کرده‌اند که ایالات متحده با استفاده از حق خود در شورای امنیت سازمان ملل مانع به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد شد.

کد مطلب 4921526
عبدالحمید بیاتی

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