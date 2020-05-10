به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،سید صفا علی فاطمی مدیر عامل شرکت دانش بنیانی گفت: از این دستگاه در شرکت‌های دارویی، مراکز علمی، تحقیقاتی و تولید فرآورده های زیستی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به نقش این دستگاه در تکمیل فرایند تحقیق و تولید در زیست فناوری بیان داشت: در حال حاضر واردات این دستگاه سخت‌تر از گذشته است، خوشبختانه موفق شده‌ایم که این محصول دانش بنیان را ۴۰ درصد ارزان‌تر از نمونه مشابه خارجی تولید کنیم، همین موضوع سبب شده است تا دامنه مشتریان داخلی این محصول گسترش یابد.

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در ادامه اظهار کرد: شرکت تولید کننده با بهره‌مندی از توان متخصصین داخلی امیدوار است که بتواند علاوه بر بازار داخلی، به افق‌های صادراتی مورد نظر مجموعه نیز دست یابد.

فاطمی افزود: حضور در چند نمایشگاه برگزار شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این شرکت کمک کرد تا با طیف جدیدی از مصرف کنندگان آشنا شود. تا کنون از دو کشور تایلند و سوریه نیز درخواست‌های داشته‌ایم و امیدوار هستیم با توجه به کیفیت محصولات و با کمک معاونت علمی و فناوری، بتوانیم محصولاتمان را به دست مشتریان غیر ایرانی نیز برسانیم.

ساخت فرمنتورها، در حجم‌های مختلف از جمله دیگر تولیدات این شرکت است. از این دستگاه نیز در کشت سلولی استفاده می‌شود.