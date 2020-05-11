بدافزارها و ویروس های رایانه ای به عکس تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، طرح یادشده در قالب یک پروژه یادگیری عمیق ماشینی موسوم به استامینا اجرا می‌شود. از این طریق شناسایی و طبقه بندی بدافزارها تسهیل می‌شود.

بر همین اساس، نمونه‌هایی از بدافزارهای مختلف به عکس تبدیل شده و سپس این عکس‌ها اسکن می‌شوند تا الگوها و بافت‌های اختصاصی آنها استخراج شوند. در نهایت این فرایند به تولید یک فایل نهایی متشکل از کدهای باینری می‌انجامد که درک و تحلیل بدافزارها را تسهیل می‌کند.

محققان می‌گویند عکس‌های دوبعدی که طی این فرایند به این شکل به دست می‌آیند، با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به راحتی قابل تجزیه و تحلیل هستند.

مایکروسافت و اینتل مدعی هستند استفاده از این روش دسته بندی و شناسایی انواع ویروس‌ها و بدافزارهای رایانه‌ای را تسهیل می‌کند.

تا به حال به همین شیوه ۲.۲ میلیون فایل تصویری از ویروس‌های مختلف تهیه شده که مطالعه بر روی آنها مقابله با بدافزارهای جدید را نیز تسهیل می‌کند. محققان از ۶۰ درصد از این فایل‌ها برای آموزش الگوریتم یادگیری ماشینی عمیق خود بهره گرفته‌اند. آنها دقت روش یادشده را در زمینه شناسایی و طبقه بندی انواع بدافزارها ۹۹.۰۷ درصد اعلام کرده‌اند.