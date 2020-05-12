ساخت کیت تشخیص سریع کرونا با فناوری کریسپر در ایران

دکتر سیدعباس متولیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندین پروژه تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد کروناویروس در حال انجام است که یکی از آنها ساخت کیت‌های تشخیصی است.

وی افزود: چهار پروژه در مورد کیت‌های تشخیصی است که از این میان دو پروژه در مورد کیت‌های تشخیصی سریع با کمک فناوری نانو است. یک کیت تشخیصی پی سی آر مولتی پلکس و یک کیت تشخیص سریع با فناوری کریسپر است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به پروژه‌های حوزه درمان در این دانشگاه برای کروناویروس گفت: در این حوزه چندین کارآزمایی بالینی در دانشگاه در حال انجام است که یکی از آنها کارآزمایی اثربخشی داروی «فاویپیراویر» است.

وی یادآور شد: یکی از مهمترین کارآزمایی‌هایی بالینی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال انجام است کارآزمایی «کلروکین» به منظور پیشگیری است. این کارآزمایی برای افرادی که در تماس نزدیک با بیماران کرونا هستند و بیماری زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی و عروقی دارند. در این کارآزمایی این نکته مورد توجه است که آیا دادن «کلروکین» به منظور پیشگیری برای این افراد موثر است یا خیر. یا از ابتلای این افراد برای فرم‌های شدید بیماری جلوگیری می‌کند یا خیر.

متولیان با اشاره به فناوری‌های جدید در این دانشگاه در حوزه درمانی کروناویروس گفت: یکی از فناوری‌های مورد استفاده وسایل محافظت شخصی است که در این زمینه دستگاهی با فناوری یو وی UV به منظور کنترل فضای اطراف بیمار ساخته شد.

وی افزود: همچنین وسیله دیگری ساخته شده که همانند چادر شفاف برای روی تخت بیمار قرار می‌گیرد و یک ایزوله اختصاصی ایجاد می‌کند. به این ترتیب هوای تنفسی بیماران به فضای عمومی اتاق بیمارستان منتقل شود و هوا با فیلترهای مخصوص تصفیه می‌شود و هوای عاری از ویروس در جریان خواهد بود. نمونه اولیه این دستگاه‌ها ساخته شده و در بیمارستان به طور نمونه در حال انجام است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه در حال تهیه این محصولات هستند و در مراحل آزمایشی به سر می‌برند.