ضرورت احیای واحدهای راکد و پایش و رصد واحدها در سال جهش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز نیک سرشت بعد از ظهر در سه شنبه نخستین جلسه کمیته احیا واحدهای تولیدی تعطیل با محوریت اتاق بازرگانی زنجان گفت: همه واحدهای خرد، کوچک و بزرگ در همه بخش‌های تولیدی استان زنجان باید مورد بررسی و رصد قرار گیرند.

وی با اشاره به موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری استان زنجان، ادامه داد: امسال باید مشکلات در رابطه با زنجیره واحد به صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار گیرد، چرا که زنجان به عنوان پایلوت این طرح در کشور بوده و امسال باید در زمینه‌های مختلفی، سرمایه‌گذاری‌ها عملیاتی شود.

نیک سرشت با تاکید بر اینکه همه واحدهای خرد، کوچک و بزرگ در همه بخش‌های تولیدی باید مورد بررسی و رصد قرار گیرند، ابراز کرد: اطلاعات باید به روز باشد تا در صورت وقوع مشکل در همان ابتدا وارد کار شده و به آن رسیدگی شود.

شناسایی مشکلات سرمایه گذاری باید در دستور کار قرار گیرد

معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه سرمایه داری که انگیزه برای ورود به تولید را ندارند باید شناسایی و با آنها مذاکره شود، خاطرنشان کرد: رصد و بررسی واحدهای راکد تولیدی در دستور کار فرمانداران نیز باشد تا مشکلات و موارد شهرستان‌ها هم به این کمیته ارجاع شود.

در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر اهمیت رصد واحدهای تولیدی و وضعیت آنها با توجه به شعار سال تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی امسال باید احیای واحدهای قابل برگشت و بررسی آن‌ها و پیشنهاد برای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باشد.

ناصر فغفوری با تاکید بر اینکه برای بازگرداندن واحدهای بزرگ راکد به چرخه تولید، برنامه ریزی مطلوبی برای سال جاری صورت گرفته است، افزود: در ارائه آمارها و مشکلات باید دقت کاملی از صحت و سقم و نهایت مراقبت صورت گیرد تا پس از ارائه آمارها مشکلاتی ایجاد نشود.

همه واحدهای تولیدی استان زنجان رصد می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز گفت: واحدهای تولیدی راکد استان زنجان با مشکل کمبود نقدینگی، بازار فروش و تامین مواد اولیه مواجه هستند.

علی یگانه فرد با اشاره به آغاز به کار کمیته احیای واحدهای تولیدی راکد استان زنجان با محوریت اتاق بازرگانی زنجان بعد از مصوبه جلسه پنجاه و سوم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: این کمیته با هدف بررسی و رفع مشکلات واحدهای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید برگزار می‌شود.

وی با اشاره به آماری از واحدهای راکد تولیدی استان، ابراز کرد: ارائه آمار دقیق و به روز یکی از مشکلات اصلی کشور و به تبع در استان زنجان است که در همین راستا تشکیل بانک اطلاعاتی واحدها یکی از برنامه‌های اتاق بازرگانی زنجان در سال جاری است.