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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۱۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اجرای طرح نیابت در مراکز نگهداری سالمندان قم

اجرای طرح نیابت در مراکز نگهداری سالمندان قم

قم - معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر قم گفت: طرح نیابت همزمان با هفته هلال احمر توسط داوطلبان این جمعیت در دو مرکز نگهداری سالمندان فاطمیه و رضوان در قم اجرا شد.

امیرحسین علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح «نیابت» همزمان با هفته هلال احمر توسط داوطلبان این جمعیت در استان قم با حضور در دو مرکز نگهداری سالمندان فاطمیه و رضوان قم اجرا شد.

وی گفت: در این طرح خیرین ضمن حضور در سرای سالمندان از سالخوردگان دلجویی کرده و مواد غذایی، میوه و سایر ملزومات را به ارزش ۲ میلیون تومان به آنها اهدا کردند.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اجرای طرح «همای رحمت» افزود: داوطلبان پایگاه داوطلبی خور آباد برای اجرای این طرح اقدام به تهیه و بسته بندی ۳۰ سبد کالا شامل اقلام معیشتی کردند.

وی بیان کرد: در این طرح اجرا شده توسط داوطلبان پایگاه داوطلبی خور آباد بسته‌های معیشتی با همت داوطلبان میان مددجویان و خانواده کم برخوردار توزیع شد.

کد مطلب 4924324

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