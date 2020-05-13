اجرای طرح نیابت در مراکز نگهداری سالمندان قم

امیرحسین علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح «نیابت» همزمان با هفته هلال احمر توسط داوطلبان این جمعیت در استان قم با حضور در دو مرکز نگهداری سالمندان فاطمیه و رضوان قم اجرا شد.

وی گفت: در این طرح خیرین ضمن حضور در سرای سالمندان از سالخوردگان دلجویی کرده و مواد غذایی، میوه و سایر ملزومات را به ارزش ۲ میلیون تومان به آنها اهدا کردند.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اجرای طرح «همای رحمت» افزود: داوطلبان پایگاه داوطلبی خور آباد برای اجرای این طرح اقدام به تهیه و بسته بندی ۳۰ سبد کالا شامل اقلام معیشتی کردند.

وی بیان کرد: در این طرح اجرا شده توسط داوطلبان پایگاه داوطلبی خور آباد بسته‌های معیشتی با همت داوطلبان میان مددجویان و خانواده کم برخوردار توزیع شد.