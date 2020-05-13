عملیات تخریب ساختمان ۶ طبقه خرمشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز و در پی آئین تحویل کلید ۴۸ واحد مسکونی مهر خرمشهر به ساکنان ساختمان ۶ طبقه خرمشهر، عملیات تخریب این ساختمان فرسوده با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و برخی از مسئولان محلی خرمشهر آغاز شد.

شهردار خرمشهر در این آئین اظهار کرد: ساختمان ۶ طبقه، پنج هزار و ۴۰۰ مترمربع اسکلت فلزی با ۶۰ سال قدمت دارد و فرسودگی توسط کارشناس دادگستری خرمشهر به شهرداری اعلام شده که پس از تخلیه کامل، این ساختمان اکنون آماده تخریب است.

داوود دارابی مدت زمان پیش‌بینی شده برای تخریب کامل ساختمان ۶ طبقه را سه تا چهار ماه پیش‌بینی کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود تخریب این ساختمان سه تا چهار ماه طول بکشد و تخریب از بالاترین قسمت شروع می‌شود و با برداشته شدن سقف‌ها و دیوارها با رسیدن به ارتفاعی مشخص، عملیات تخریب با بیل مکانیکی انجام می‌شود.

بنا به گفته وی زمین این ساختمان به حوزه خدمات شهری برای انجام فضای سبز و مجتمع ورزشی تحویل داده می‌شود.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در آئین آغاز عملیات تخریب ساختمان ۶ طبقه گفت: ساختمان معروف به ۶ طبقه خرمشهر هیچکدام از استانداردهای لازم را نداشته است و خانواده‌هایی که در این ساختمان زندگی می‌کردند از لحاظ مالی مستضعف بودند که به یاری خدا این خانواده‌ها صاحب خانه شوند.

وی افزود: جای شکر گذاری است که این خانواده‌ها بدون حادثه و رخدادی به امنیت رسیدند و امید است این فضا به یک فضای ورزشی منطقه تبدیل و بهانه مخالفان نظام گرفته شود.