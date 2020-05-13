توزیع یک میلیون بسته حمایتی در مناطق محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی پورسلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری، اظهار کرد: طی سالیان گذشته و از زمان فعالیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بالغ بر ۱۰ هزار مسجد، مدرسه، خانه بهداشت توسط در نقاط روستایی و مناطق محروم احداث شده و یا در حال ساخت است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد احسان این ستاد، گفت: با راه اندازی پویش مشق احسان ویژه بسته‌های حمایتی دانش آموزان، پویش چرخ زندگی ویژه تهیه ولیچر معلولان و یا پویش لیگ احسان ویژه تهیه لوازم ورزشی نقاط محروم فعالیت‌هایی در حال انجام است.

مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز و غرب استان تهران افزود: در ماه مبارک رمضان امسال نیز پویش همدلی و احسان برگزار شده است که در قالب آن توزیع یک میلیون بسته موادغذایی و ارزاق در میان مناطق محروم کشور در دستور کار قرار گرفت.

پورسلیمانی گفت: سهم استان البرز از این بسته‌های حمایتی موادغذایی و بهداشتی ۱۵ هزار بسته است که از پانزدهم ماه مبارک رمضان تاکنون چهار هزار بسته توزیع شده و ۱۱ هزار بسته باقیمانده نیز تا عید سعید فطر میان نیازمندان استان توزیع خواهد شد.

وی در خصوص فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه مقابله با کرونا، گفت: با راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید ماسک کشور در اشتهارد، روزانه دو میلیون عدد انواع ماسک سه لایه، نانو و ان ۹۵ تولید می‌شود.

مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز و غرب استان تهران گفت: تولید کیت تشخیص کرونا با کمک جهاد دانشگاهی در تهران دنبال می‌شود.

پورسلیمانی با اشاره به تلاش برای تولید داروی بیماران کرونایی، گفت: تاکنون ۱۱ میلیون داروی «تامی فلو» تحویل وزارت بهداشت شده است. در خصوص تولید واکسن نیز اقداماتی در دستور کار است.

وی با اشاره به تحویل ۲۰ میلیون ماسک به وزارت بهداشت، گفت: تولید و تحویل ۵۷ هزار دست لباس ایزوله بیمارستانی و ۱۲۰ میلیون دستکش لاتکس نیز توسط این ستاد انجام و به وزارت بهداشت تحویل شده است.

مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز و غرب استان تهران در بخش دیگری به فعالیت‌های ستاد در حوزه مدرسه سازی اشاره کرد و گفت: از سال ۸۶ تاکنون هزار و ۴۰۰ مدرسه در کشور ساخته و تحویل داده شده و حدود ۳۰۰ مدرسه دیگر نیز در حال احداث است.

پورسلیمانی اشاره کرد: در استان البرز از زمان آغاز فعالیت‌های مدرسه سازی توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تاکنون هفت و پنج مسجد ساخته شده است.

وی در خصوص فعالیت‌های این ستاد در حوزه اشتعال زایی و توانمندسازی نقاط محروم، گفت: در استان البرز ۸۲۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که سهم اشتغال ایجاد شده از این طریق ۳ هزار و ۴۹۰ نفر بوده است، در انجام این فعالیت‌ها سهم بخش خصوصی ۵۱ درصد و ستاد ۴۹ درصد بوده است.

مدیرکل ستاداجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز و غرب استان تهران در خصوص اشتغال زایی در روستاها، گفت: پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد برای مشاغل زود بازده از جمله دامداری، قالی بافی، پرورش طیور و آبزیان لحاظ شده است.

پورسلیمانی همچنین گفت: فرمانداری‌ها و دهداری‌های استان البرز مقرر است تا دو ماه دیگر افرادی که نیازمند دریافت تسهیلات روستایی هستند را شناسایی کرده و به ستاد معرفی کنند.

وی تاکید کرد: در سال جاری ۱۰۰ طرح روستایی در استان البرز اجرایی می‌شود.